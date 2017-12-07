Китайский стартап по прокату велосипедов привлёк один миллиард долларов

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Стартап Ofo, который занимается разработкой мобильной системы проката велосипедов в Китае, привлёк 1 млрд долларов.

Ключевым инвестором называют ИТ-гиганта Alibaba – «китайский Amazon». Пока ни одна из сторон не прокомментировала сделку. В ходе предыдущего раунда серии Е Ofo привлекла от Alibaba более 750 млн долларов, сообщает Business Insider со ссылкой на The Financial Times, пишет dev.by.

Китайский стартап использует простую технологию для аренды общественных велосипедов. Для начала поездки пользователю достаточно просканировать QR-код на велосипеде, а оставить двухколёсный транспорт можно в любом месте: велосипеды оснащены GPS-чипами для определения местонахождения.

В ноябре представители компании объявили о намерении запустить сеть из 20 млн велосипедов в 20 странах мира.

Ofo начал работу в 2014 году, когда его основали пятеро студентов Пекинского университета. По данным на июль, проект обеспечил более 2 млрд поездок на велосипедах, которые совершили более 100 млн пользователей. Стартап предоставляет 6,5 млн велосипедов в 150 городах, расположенных в пяти странах. В самый нагруженный день пользователи «прокатились» 25 млн раз.