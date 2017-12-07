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Китайский стартап по прокату велосипедов привлёк один миллиард долларов
08.12.2017 10:02 — Разное | Ежедневник
фото: yicaiglobal.com
Стартап Ofo, который занимается разработкой мобильной системы проката велосипедов в Китае, привлёк 1 млрд долларов.
Ключевым инвестором называют ИТ-гиганта Alibaba – «китайский Amazon». Пока ни одна из сторон не прокомментировала сделку. В ходе предыдущего раунда серии Е Ofo привлекла от Alibaba более 750 млн долларов,
Китайский стартап использует простую технологию для аренды общественных велосипедов. Для начала поездки пользователю достаточно просканировать QR-код на велосипеде, а оставить двухколёсный транспорт можно в любом месте: велосипеды оснащены GPS-чипами для определения местонахождения.
В ноябре представители компании объявили о намерении запустить сеть из 20 млн велосипедов в 20 странах мира.
Ofo начал работу в 2014 году, когда его основали пятеро студентов Пекинского университета. По данным на июль, проект обеспечил более 2 млрд поездок на велосипедах, которые совершили более 100 млн пользователей. Стартап предоставляет 6,5 млн велосипедов в 150 городах, расположенных в пяти странах. В самый нагруженный день пользователи «прокатились» 25 млн раз.
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Стартап Ofo, который занимается разработкой мобильной системы проката велосипедов в Китае, привлёк 1 млрд долларов.
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