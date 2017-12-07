Премьер-министр Молдовы приедет в Беларусь

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип посетит Беларусь с рабочим визитом на следующей неделе, сообщает Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП).

Филип примет участие в белорусско-молдавском бизнес-форуме, который организуется 11 декабря БелТПП совместно с Торгово-промышленной палатой Молдовы.

Как сообщили в БелТПП, в бизнес-форуме от Беларуси также примут участие заместитель премьер-министра РБ Михаил Русый, председатель БелТПП Владимир Улахович, а от Молдовы — президент ТПП Молдовы Сергей Харя.

Планируется, что в ходе форума представители белорусских предприятий будут иметь возможность обсудить с молдавскими коллегами перспективы развития сотрудничества в таких сферах, как агропромышленный комплекс, транспорт, пищевая промышленность, переработка нефти и газа. Также они смогут рассмотреть вопросы взаимодействия в сфере туризма, производства алкогольной и безалкогольной продукции, экспорта и импорта товаров, производства металлоконструкций, мебели и других.