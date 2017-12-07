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Премьер-министр Молдовы приедет в Беларусь

08.12.2017 10:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип посетит Беларусь с рабочим визитом на следующей неделе, сообщает Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП).

Премьер-министр Молдовы приедет в Беларусь
© Фото: пресс-служба президента
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Филип примет участие в белорусско-молдавском бизнес-форуме, который организуется 11 декабря БелТПП совместно с Торгово-промышленной палатой Молдовы.

Как сообщили в БелТПП, в бизнес-форуме от Беларуси также примут участие заместитель премьер-министра РБ Михаил Русый, председатель БелТПП Владимир Улахович, а от Молдовы — президент ТПП Молдовы Сергей Харя.

Планируется, что в ходе форума представители белорусских предприятий будут иметь возможность обсудить с молдавскими коллегами перспективы развития сотрудничества в таких сферах, как агропромышленный комплекс, транспорт, пищевая промышленность, переработка нефти и газа. Также они смогут рассмотреть вопросы взаимодействия в сфере туризма, производства алкогольной и безалкогольной продукции, экспорта и импорта товаров, производства металлоконструкций, мебели и других.

 
Теги: Минск
 
 
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11 декабря в Минске Павел Филип примет участие в белорусско-молдавском бизнес-форуме.

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