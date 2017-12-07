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В Пружанском районе Mazda не пропустила МАЗ: водитель легковушки погибла, ее дочь - в реанимации

08.12.2017 10:24 — Разное | Tut.by  
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7 декабря в Пружанском районе столкнулись Mazda и МАЗ. В результате аварии один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы, сообщили в ГАИ региона.


По предварительной информации, 41-летняя жительница деревни Павлово на Mazda при выезде на трассу Р44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи не уступила дорогу МАЗу, который ехал по главной, и совершила с ним столкновение.

В результате ДТП водитель легковушки погибла на месте. Ее 20-летнюю дочь медики увезли в реанимационное отделение больницы.

Установлено, что водитель и пассажир Mazda были пристегнуты ремнями безопасности.



 
Теги: Гродно
 
 
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Установлено, что водитель и пассажир Mazda были пристегнуты ремнями безопасности.

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