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NVIDIA представила "самую мощную видеокарту в истории"

08.12.2017 10:43 — Разное | Tut.by  
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Компания NVIDIA представила видеокарту TITAN V, которую назвала «самой мощной GPU для персонального компьютера». Она основана на новой архитектуре Volta, разработанной в компании.


Изображение: nvidia.com

Графический процессор, выпускаемый по 12-нм технологии, предлагает быстродействие на уровне 110 терафлопс, и содержит более 21 млрд транзисторов. В окрестностях кристалла графического процессора расположились 12 ГБ памяти типа HBM2, которая обеспечивает пропускную способность 652,8 Гбит/с силами 3072-разрядной шины. При этом, частота памяти не превышает 850 МГц, пишет сайт overclockers.ru.

Сам графический процессор сочетает 5120 ядер CUDA, 640 тензорных ядер и 320 блоков выборки текстур, работает на частотах 1200/1455 МГц, нагреваясь до температуры не более 91 градуса Цельсия в нормальных условиях работы. К блоку питания рекомендованной мощностью 600 Вт видеокарта подключается посредством сочетания двух разъёмов дополнительного питания («6 + 8 контактов»), а уровень энергопотребления видеокарты не превышает 250 Вт.

В США видеокарта будет стоить 2999 долларов. В одни руки в интернет-магазине NVIDIA отпускается не более двух экземпляров TITAN V.

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В США видеокарта будет стоить 2999 долларов.

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