«Сибирь» будет летать из Новосибирска в Минск в мае 2018 года

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Авиакомпания "Сибирь", вместе с "Глобусом" входящая в группу S7, 2 мая 2018 года приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Новосибирск-Минск, сообщает пресс-служба группы.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo по средам, пишет Интерфакс .

Вылет из Новосибирска запланирован на 11:10, прилет в аэропорт Минска - в 12:15 местного времени; Обратный рейс будет отправляться в 13:15 и прибывать в Новосибирск в 22:00.

Как сообщалось, в 2015 году Новосибирск и Белоруссия озаботились вопросом возобновления регулярного прямого авиасообщения по маршруту Новосибирск-Минск, прерванного в январе 2014 года.

"Был прямой рейс, но потом по некоторым причинам, видимо, финансовым - его закрыли. Сейчас мы ведем работу для того, чтобы этот рейс возобновить", - говорил председатель правления союза потребительских обществ Белоруссии Валерий Иванов.

"Белавиа" открыла регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Минск летом 2012 года, отменила - в январе 2014 года. Рейс выполнялся дважды в неделю на Boeing-737-500. Время в пути составляло пять часов.

