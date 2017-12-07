Специалист рассказал, как летать в эконом-классе и высыпаться

Шум, тряска, невозможность нормально вытянуть ноги и откинуться в кресле делает сон в эконом-классе делом довольно затруднительным. Однако выспаться все же можно, если следовать советам, которые дал посетителям сайта Daily Mail Online Рон Сорет (Ron Soret), вице-президент компании, занимающейся внутренней отделкой самолетов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Во-первых, Сорет рекомендует выбирать места в передней части салона, до условной линии, соединяющей крылья. Эта часть корпуса самолета гораздо меньше, чем хвост, подвержена тряске во время турбулентности. Кроме того, в передней части салона гораздо тише и спокойнее, чем в задней — там не так слышен шум двигателей, и не стоит очередь в туалеты, которые, как правило, размещены в хвосте.

Во-вторых, никогда не выбирайте среднее место в ряду. По словам Сорета, лично он предпочитает сидеть у прохода, так как там больше места для ног и проще доступ к багажным полкам. Правда, место у прохода означает, что вам придется вставать, чтобы пропустить пассажиров, сидящих в центре и у иллюминатора, в туалет. Если вы выбрали место у окна, у вас появляется возможность облокотить на него голову, что дает некоторое преимущество в смысле комфорта. Однако тут тоже есть недостаток — чтобы пойти в туалет, вам придется пробираться через ноги двух других пассажиров.

Наиболее оптимальные места в салоне те, что находятся в первом ряду, сразу после перегородки, разделяющей бизнес- и эконом-класс. Там больше всего места для ног, тихо и не слишком трясет.

Если же вам такие места не достались, Сорет советует раскошелиться на места «extra space», с увеличенным расстоянием между креслами.

Еще одна рекомендация — следить за тем, чтобы вам не было слишком жарко или холодно. Кроме того, если вы все же оказались на неудобных местах, помочь вам заснуть могут захваченные с собой подушка, плед и наушники.