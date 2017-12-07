МОК не допустил Россию к участию в Олимпиаде в Корее. Чистые спортсмены смогут выступить под олимпийским флагом. SPORT.TUT.BY узнал мнение белорусских чемпионов о вмешательстве политики в спорт и спросил, можно ли обвинять в недостаточном патриотизме тех, кто согласится ехать на Игры на условиях МОК.

«На месте России я бы бойкотировал эту Олимпиаду»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вадим Сашурин, трехкратный чемпион мира по биатлону, тренер по физподготовке известных атлетов, включая Арину Соболенко

О допинговой программе и ошибках ВАДА

— С одной стороны, понятно, что нет дыма без огня. Возможно, и было нечто похожее на курирование допинговой программы на уровне Министерства спорта России. Но я не понимаю, как такого человека, как Григорий Родченков, можно было держать в госструктуре и доверять ему государственные тайны. На мой взгляд, от российских официальных лиц, которых МОК обвинил в причастности к допинговой программе, не прозвучало достаточно внятных комментариев. По сути, спортсменам пришлось оправдываться самим.

С другой стороны, сложившаяся ситуация — это недоработка ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство сработало плохо. У агентства не ограничен бюджет, поэтому оно должно организовывать работу так, чтобы сразу после финиша можно было достоверно определить наличие допинга и коррупции. Недопустимо, чтобы через три года выяснялось: в женских пробирках — мужская моча. Если в ходе расследования выявили пробы, которые не совпадают по ДНК, конечно, спортсмены должны быть дисквалифицированы. Но почему это не было сделано вовремя? Нужно наказывать ВАДА, а не спортсменов.

О предвзятом отношении к России

— Допинговые нарушения есть у всех. Америка по этому показателю, думаю, впереди планеты всей, но вопрос по ним никогда не поднимался. Почему их не проверяют? Это чисто политика — ни больше ни меньше. Мне кажется, общее количество допинг-нарушений в Америке превышает российские. Конечно, я за отстранение тех, кто принимает допинг. Но если так детально проверяли Россию, то надо было перепроверять и весь мир.

О нейтральном флаге и бойкоте Олимпиады

— Я категорически против того, что Россию заставили выступать под нейтральным флагом. На их месте я бы, конечно, бойкотировал эти Игры. Хотя глава государства сказал, что спортсмены могут ехать . Как можно запретить невиновным спортсменам участвовать в Олимпиаде под своим флагом и гимном? По-моему, это неправильно и нелогично. Мы наблюдаем унижение России. Поставьте американцев на место россиян. Да если бы их обязали выступать под другим флагом, они перевернули бы финансовую систему всего мира. Америке такое боятся даже предлагать.

Я бы не стал участвовать под нейтральным флагом в командных дисциплинах — хоккее или биатлонных эстафетах, где спортсмены отстаивают честь страны и сражаются с мыслями о том, что за ними весь народ. Абсолютно поддерживаю тех хоккеистов , которые не хотят выступать под олимпийским флагом. Да, их будут объявлять «олимпийские атлеты из России». Но где флаг и гимн? Что значит «из России»? В широком смысле это могут быть и китайцы, живущие в России. Выступая за свой флаг, спортсмены готовы прыгнуть выше головы и проявить сверхмотивацию. Я никогда так сильно не выкладывался в личных гонках, как в командных. У спортсмена нет права на ошибку, когда за ним вся сборная.

«Политики меряются мышцами, а спортсмены становятся жертвами»



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Вадим Девятовский, серебряный призер Олимпийских игр по метанию молота, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

О презумпции невиновности

— Чтобы дать объективную оценку решению МОК, касающемуся судьбы атлета, надо знать детали и нюансы. Мы видим, что под санкции попали все российские спортсмены. Презумпция невиновности заключается в том, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана. А тут мы сталкиваемся с ситуацией, когда спортсмен заранее должен оправдываться и доказывать, что он чист. Получается, атлет практически не защищен и не подготовлен к такому. Его дело — бежать, прыгать, соревноваться, а не заниматься юридическими процедурами . Это задача юристов, которые компетентны в спортивном праве. МОК и ВАДА — очень богатые структуры. Поэтому, если уж они обвинили, то будут делать все возможное, чтобы в ходе судебного разбирательства сохранить свою репутацию.

О коллективной ответственности

— Кроме показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, у МОК по большому счету нет свидетельств и доказательств вины спортсменов. Вопрос к судьям и юристам, насколько достаточно такой доказательной базы для отстранения сборной страны. Возможно, в ходе расследования учитывались еще какие-то данные, которые не были озвучены. Мне тяжело судить. Считаю, надо разбираться со спортсменами, по допинг-пробам которых есть вопросы. Но чистые и честные атлеты имеют право соревноваться на равных условиях.

Есть такие виды спорта, где допинг-скандалы — редкость. Например, фигурное катание, в котором Советский Союз и Россия традиционно считались фаворитами. Почему условные фигуристы должны страдать и нести коллективную ответственность?

О выступлении без флага и гимна

— Казалось бы, спортсмены имеют шанс участвовать в Играх, просто без своего флага и гимна. Но на самом деле это огромная потеря. Вспомните эмоции нашей Виолетты Скворцовой , когда в честь ее победы заиграл гимн другой страны. Видео той церемонии награждения набрало уже семь миллионов просмотров и разошлось по другим странам, потому что чувства Виолетты близки и понятны каждому.

За любой шанс поехать на Олимпиаду надо цепляться. Спортсмен очень многим жертвует, чтобы добиться высоких результатов. Мы лишены полноценного детства и юности. Надо понимать, через какой труд и испытания проходит каждый атлет. Политики меряются мышцами, а атлеты зачастую становятся жертвами геополитических игр. Пусть те, кто с легкостью призывает бойкотировать Олимпиаду, подумают о спортсменах, которые десятилетиями шли к олимпийским медалям. На эту ситуацию надо смотреть через призму человеческой судьбы. Ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между поездкой на Игры и отсутствием патриотизма. Наоборот, атлет едет представлять свою родину, невзирая на все препятствия.

«Предполагала, что Россию могут отстранить, но считаю это абсурдом»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Елена Зубрилова, четырехкратная чемпионка мира по биатлону, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по биатлону

О политике в спорте

— Сегодня политика очень сильно внедрилась в спорт. Все спортивные решения принимаются с учетом политической обстановки, а на отношение к спортсменам влияет авторитет и статус страны на международной арене. Даже если в России и есть проблемы с допингом, то почему нет таких же проверок по спортсменам из других стран? В последнее время в мире редко прислушиваются к атлетам с постсоветского пространства и дают нам право высказывать свое мнение. К иностранцам отношение другое: они могут позволить себе более свободные и смелые заявления в СМИ.

О допинговой программе в России

— В прошлом я спортсменка, а не политик или чиновник, чтобы рассуждать: существовала ли допинговая схема на уровне Министерства спорта России. В данной ситуации все федерации и чиновники должны защищать спортсменов. Думаю, пока мы не увидели должной защиты. Насколько я знаю, каждый российский атлет пытается бороться за честное имя собственными силами. Для чистых спортсменов это унизительно.

О дневниках Родченкова и работе ВАДА

— Дисквалификация может осуществляться на основании положительных допинг-проб, но не царапин на пробирках. Это абсурд. Таких аргументов недостаточно для отстранения спортсмена. Анализы, сданные на допинг-пробу, хранятся во Всемирном антидопинговом агентстве. Оно несет ответственность за надлежащее хранение этих «пробников». При их вскрытии должен присутствовать спортсмен или его представитель. И только положительная допинг-проба указывает на нарушение, а не косвенные улики. Если допинг-проба отрицательная, то спортсмен чист.

Сложившаяся ситуация — недоказуемая и абсурдная. Мы не услышали четкого обоснования, какие нарушения были со стороны спортсмена. Григорий Родченков мог написать в дневниках все что угодно. Бумага все стерпит. Но его писанина лишила многих спортсменов того, к чему они шли всю жизнь, — участия в Олимпиаде. Росчерком пера он перечеркнул судьбы многих российских спортсменов.

Об отстранении сборной России

— Я предполагала, что Россию могут отстранить, но считаю это абсурдом. Нельзя лишать всех спортсменов возможности выступать под своим флагом. Нейтральный флаг, может, и выход из положения. Но спортсмен хочет выступать за ту страну, которая помогала ему определенными финансовыми вложениями. Теперь каждый должен решить сам — ехать в Корею или нет. Я не сталкивалась с такой ситуацией, но предполагаю, что выбор будет очень сложным. Четыре года атлет отдает все, чтобы достичь успеха на Олимпийских играх. Владимир Путин сказал, что государство не вправе решать за спортсменов, и дал им возможность показать, на что способны российские атлеты. Уверена, они будут мотивированы вдвойне и смогут бороться за страну, медаль и свое имя.

Титульное фото: Reuters