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"Это унижение России". Реакция белорусских спортсменов на отстранение россиян от Олимпиады-2018
МОК
«На месте России я бы бойкотировал эту Олимпиаду»
Вадим Сашурин, трехкратный чемпион мира по биатлону, тренер по физподготовке известных атлетов, включая Арину Соболенко
О допинговой программе и ошибках ВАДА
— С одной стороны, понятно, что нет дыма без огня. Возможно, и было нечто похожее на курирование допинговой программы на уровне Министерства спорта России. Но я не понимаю, как такого человека, как Григорий Родченков, можно было держать в госструктуре и доверять ему государственные тайны. На мой взгляд, от российских официальных лиц, которых МОК обвинил в причастности к допинговой программе, не прозвучало достаточно внятных комментариев. По сути, спортсменам пришлось оправдываться самим.
С другой стороны, сложившаяся ситуация — это недоработка ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство сработало плохо. У агентства не ограничен бюджет, поэтому оно должно организовывать работу так, чтобы сразу после финиша можно было достоверно определить наличие допинга и коррупции. Недопустимо, чтобы через три года выяснялось: в женских пробирках — мужская моча. Если в ходе расследования выявили пробы, которые не совпадают по ДНК, конечно, спортсмены должны быть дисквалифицированы. Но почему это не было сделано вовремя? Нужно наказывать ВАДА, а не спортсменов.
О предвзятом отношении к России
— Допинговые нарушения есть у всех. Америка по этому показателю, думаю, впереди планеты всей, но вопрос по ним никогда не поднимался. Почему их не проверяют? Это чисто политика — ни больше ни меньше. Мне кажется, общее количество допинг-нарушений в Америке превышает российские. Конечно, я за отстранение тех, кто принимает допинг. Но если так детально проверяли Россию, то надо было перепроверять и весь мир.
О нейтральном флаге и бойкоте Олимпиады
— Я категорически против того, что Россию заставили выступать под нейтральным флагом. На их месте я бы, конечно, бойкотировал эти Игры. Хотя глава государства сказал, что
Я бы не стал участвовать под нейтральным флагом в командных дисциплинах — хоккее или биатлонных эстафетах, где спортсмены отстаивают честь страны и сражаются с мыслями о том, что за ними весь народ. Абсолютно поддерживаю
«Политики меряются мышцами, а спортсмены становятся жертвами»
Вадим Девятовский, серебряный призер Олимпийских игр по метанию молота, председатель Белорусской федерации легкой атлетики
О презумпции невиновности
— Чтобы дать объективную оценку решению МОК, касающемуся судьбы атлета, надо знать детали и нюансы. Мы видим, что под санкции попали все российские спортсмены. Презумпция невиновности заключается в том, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана. А тут мы сталкиваемся с ситуацией, когда спортсмен заранее должен оправдываться и доказывать, что он чист. Получается, атлет практически не защищен и не подготовлен к такому. Его дело — бежать, прыгать, соревноваться, а не заниматься
О коллективной ответственности
— Кроме показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, у МОК по большому счету нет свидетельств и доказательств вины спортсменов. Вопрос к судьям и юристам, насколько достаточно такой доказательной базы для отстранения сборной страны. Возможно, в ходе расследования учитывались еще какие-то данные, которые не были озвучены. Мне тяжело судить. Считаю, надо разбираться со спортсменами, по допинг-пробам которых есть вопросы. Но чистые и честные атлеты имеют право соревноваться на равных условиях.
Есть такие виды спорта, где допинг-скандалы — редкость. Например, фигурное катание, в котором Советский Союз и Россия традиционно считались фаворитами. Почему условные фигуристы должны страдать и нести коллективную ответственность?
О выступлении без флага и гимна
— Казалось бы, спортсмены имеют шанс участвовать в Играх, просто без своего флага и гимна. Но на самом деле это огромная потеря. Вспомните
За любой шанс поехать на Олимпиаду надо цепляться. Спортсмен очень многим жертвует, чтобы добиться высоких результатов. Мы лишены полноценного детства и юности. Надо понимать, через какой труд и испытания проходит каждый атлет. Политики меряются мышцами, а атлеты зачастую становятся жертвами геополитических игр. Пусть те, кто с легкостью призывает бойкотировать Олимпиаду, подумают о спортсменах, которые десятилетиями шли к олимпийским медалям. На эту ситуацию надо смотреть через призму человеческой судьбы. Ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между поездкой на Игры и отсутствием патриотизма. Наоборот, атлет едет представлять свою родину, невзирая на все препятствия.
«Предполагала, что Россию могут отстранить, но считаю это абсурдом»
Елена Зубрилова, четырехкратная чемпионка мира по биатлону, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по биатлону
О политике в спорте
— Сегодня политика очень сильно внедрилась в спорт. Все спортивные решения принимаются с учетом политической обстановки, а на отношение к спортсменам влияет авторитет и статус страны на международной арене. Даже если в России и есть проблемы с допингом, то почему нет таких же проверок по спортсменам из других стран? В последнее время в мире редко прислушиваются к атлетам с постсоветского пространства и дают нам право высказывать свое мнение. К иностранцам отношение другое: они могут позволить себе более свободные и смелые заявления в СМИ.
О допинговой программе в России
— В прошлом я спортсменка, а не политик или чиновник, чтобы рассуждать: существовала ли допинговая схема на уровне Министерства спорта России. В данной ситуации все федерации и чиновники должны защищать спортсменов. Думаю, пока мы не увидели должной защиты. Насколько я знаю, каждый российский атлет пытается бороться за честное имя собственными силами. Для чистых спортсменов это унизительно.
О дневниках Родченкова и работе ВАДА
— Дисквалификация может осуществляться на основании положительных допинг-проб, но не царапин на пробирках. Это абсурд. Таких аргументов недостаточно для отстранения спортсмена. Анализы, сданные на допинг-пробу, хранятся во Всемирном антидопинговом агентстве. Оно несет ответственность за надлежащее хранение этих «пробников». При их вскрытии должен присутствовать спортсмен или его представитель. И только положительная допинг-проба указывает на нарушение, а не косвенные улики. Если допинг-проба отрицательная, то спортсмен чист.
Сложившаяся ситуация — недоказуемая и абсурдная. Мы не услышали четкого обоснования, какие нарушения были со стороны спортсмена. Григорий Родченков мог написать в дневниках все что угодно. Бумага все стерпит. Но его писанина лишила многих спортсменов того, к чему они шли всю жизнь, — участия в Олимпиаде. Росчерком пера он перечеркнул судьбы многих российских спортсменов.
Об отстранении сборной России
— Я предполагала, что Россию могут отстранить, но считаю это абсурдом. Нельзя лишать всех спортсменов возможности выступать под своим флагом. Нейтральный флаг, может, и выход из положения. Но спортсмен хочет выступать за ту страну, которая помогала ему определенными финансовыми вложениями. Теперь каждый должен решить сам — ехать в Корею или нет. Я не сталкивалась с такой ситуацией, но предполагаю, что выбор будет очень сложным. Четыре года атлет отдает все, чтобы достичь успеха на Олимпийских играх. Владимир Путин сказал, что государство не вправе решать за спортсменов, и дал им возможность показать, на что способны российские атлеты. Уверена, они будут мотивированы вдвойне и смогут бороться за страну, медаль и свое имя.
Титульное фото: Reuters
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