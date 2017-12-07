Новый рекорд. Цена биткоина превысила 18 000 долларов

Криптовалюта биткоин побила очередной рекорд стоимости, ее цена взлетела выше $18 000 за единицу, следует из материалов сайта Сoinmarketcap.com. Общая капитализация виртуальной валюты составила превысила $300 млрд.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно данным аналитиков, за 7 декабря, биткоин преодолел сразу отметки в $14 000, $15 000, $16 000 и $17 000. 8 декабря к 9.30 по минскому времени цена биткоина снизилась до $16 141.

Рост криптовалюты происходит на фоне ожидания торгов на биржах США на следующей неделе: чикагская биржа опционов (CBOE) начнет торги фьючерсами на биткоин 10 декабря.

Как сообщает TechCrunch, хакеры взломали криптовалютную биржу NiceHash и украли биткоинов на сумму более $60 млн (по оценкам на 7 декабря). Биржа приостановила работу на 24 часа из-за этой атаки, чтобы выяснить, сколько именно криптовалюты было похищено, и как это удалось злоумышленникам. Биржа NiceHash рекомендовала своим пользователям сменить пароли, причем не только для этого сайта, но и для всех остальных сервисов, которыми они пользуются.

NiceHash — это онлайн-рынок для майнинга криптовалют, объединяющий продавцов мощностей для майнинга (майнеров) с покупателями мощностей для майнинга. Сервис работает с 2014 года, зарегистрирован в городе Любляна.

Издание напоминает, что это не первый инцидент с кражей криптовалюты. В ноябре были заморожены эквивалентные $150 млн средства в эфирах. Это произошло из-за уязвимости в Ethereum-кошельке Parity. При этом из-за проблем того же кошелька Parity эфиры на сумму $30 млн в июле этого года были украдены.