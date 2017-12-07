В Узденском районе столкнулись Opel и Subaru: пострадали оба водителя

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло 7 декабря, около 13.25, в Узденском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





Авария случилась на 2-м километре трассы Узда — Теляково — Горбаты. Здесь 61-летний водитель Opel Meriva при выборе скорости движения не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Subaru Forester.











В результате ДТП водитель Opel, а также 43-летний водитель Subaru получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.