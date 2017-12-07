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В Узденском районе столкнулись Opel и Subaru: пострадали оба водителя
Два человека пострадали в ДТП, которое произошло 7 декабря, около 13.25, в Узденском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Авария случилась на 2-м километре трассы Узда — Теляково — Горбаты. Здесь 61-летний водитель Opel Meriva при выборе скорости движения не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Subaru Forester.
В результате ДТП водитель Opel, а также 43-летний водитель Subaru получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла 7 декабря, около 13.25, на 2-м километре трассы Узда - Теляково - Горбаты.
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