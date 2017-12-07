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Гомосексуалы в США зарабатывают больше натуралов
В США гомосексуальные мужчины зарабатывают в среднем на 10% больше, чем их гетеросексуальные коллеги на аналогичных должностях. Лесбиянки — на 9% больше гетеросексуальных женщин. К такому выводу пришли профессоры экономики из Университета Вандербильта Кристофер Карпентер и Самуэль Эппик в ходе
Согласно исследованию, в среднем американские гомосексуалы получает 59,6 тысяч долларов в год, в то время как гетеросексуальные мужчины — 57 тыс. долларов. Такая же ситуация наблюдается и в случае с лесбиянками и гетеросексуальными женщинами — 47 тыс. долларов и 39 900 долларов соответственно.
Авторы исследования не дают конкретного ответа, почему сексуальная ориентация таким образом влияет на заработную плату сотрудников. Однако выдвигают несколько теорий.
Возможно, это связано с тем, что за последние годы в США значительно снизилась дискриминация представителей ЛГБТ в профессиональной среде. У гомосексуалов появилась возможность, не боясь, обсуждать повышение зарплаты со своим работодателем.
Авторы исследования также не исключаюсь, что причиной является то, что все больше людей начали открыто заявлять о своей сексуальной ориентации. Раньше они из-за предрассудков в обществе боялись указывать свою сексуальную ориентацию в предыдущих опросах. Более высокооплачиваемые работники ранее просто не говорили о своей личной жизни.
Экономисты отмечают одну особенность: наибольший разрыв в зарплатах между гомосексуалами и натуралами характерен для людей старшего возраста, которые, вероятнее всего, сталкивались с дискриминацией ранее в своей жизни.
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В США гомосексуальные мужчины зарабатывают в среднем на 10% в год больше, чем их гетеросексуальные коллеги на аналогичных должностях. Лесбиянки - на 9% больше...
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