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В Египте по белорусским технологиям будут производить теплицы и сельхозтехнику

08.12.2017 11:16 — Разное | Ежедневник  
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В Египте по белорусским технологиям будут производить теплицы и сельхозтехнику

Во время визита в Каир белорусская делегация обсудила возможность производства сельхозтехники и тепличных комплексов с применением белорусских технологий.

Были затронуты и другие  направления международного сотрудничества между Беларусью и Египтом, сообщает agronews.com.

В составе делегации были представители Минсельхозпрода Беларуси, компаний ООО «Торгтехмаш» и СЗАО «Серволюкс». Принимающую сторону представлял председатель Египетской компании по сельскохозяйственному развитию Мустафа Хадхуд, руководство завода Kader Factory for Developed Industries, Арабской организации по индустриализации, представители частных компаний.

Также руководство СЗАО «Серволюкс» провело переговоры с представителями Министерства снабжения и внутренней торговли и египетскими бизнесменами по поставкам на египетский рынок мяса птицы.

 
 
 
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Во время визита в Каир белорусская делегация обсудила возможность производства сельхозтехники и тепличных комплексов с применением белорусских технологий.

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