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В Египте по белорусским технологиям будут производить теплицы и сельхозтехнику
08.12.2017 11:16 — Разное | Ежедневник
Во время визита в Каир белорусская делегация обсудила возможность производства сельхозтехники и тепличных комплексов с применением белорусских технологий.
Были затронуты и другие направления международного сотрудничества между Беларусью и Египтом, сообщает
Также руководство СЗАО «Серволюкс» провело переговоры с представителями Министерства снабжения и внутренней торговли и египетскими бизнесменами по поставкам на египетский рынок мяса птицы.
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Во время визита в Каир белорусская делегация обсудила возможность производства сельхозтехники и тепличных комплексов с применением белорусских технологий.
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