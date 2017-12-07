



Во время визита в Каир белорусская делегация обсудила возможность производства сельхозтехники и тепличных комплексов с применением белорусских технологий.

Были затронуты и другие направления международного сотрудничества между Беларусью и Египтом, сообщает agronews.com .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Египте по белорусским технологиям будут производить теплицы и сельхозтехнику Во время визита в Каир белорусская делегация обсудила возможность производства сельхозтехники и тепличных комплексов с применением белорусских технологий.

В составе делегации были представители Минсельхозпрода Беларуси, компаний ООО «Торгтехмаш» и СЗАО «Серволюкс». Принимающую сторону представлял председатель Египетской компании по сельскохозяйственному развитию Мустафа Хадхуд, руководство завода Kader Factory for Developed Industries, Арабской организации по индустриализации, представители частных компаний.Также руководство СЗАО «Серволюкс» провело переговоры с представителями Министерства снабжения и внутренней торговли и египетскими бизнесменами по поставкам на египетский рынок мяса птицы.