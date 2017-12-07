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"Здесь останутся только они": трейлер второй части "Мира Юрского периода" вышел в сеть
Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер «Мира Юрского периода 2» — пятого фильма в франшизе «Парк Юрского периода».
В новом фильме главным героям предстоит спасти динозавров с острова, на котором проснулся вулкан.
Главные роли в картине исполнили Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин и Джеймс Кромуэлл. Режиссер — Хуан Антонио Байона («Голос монстра», сериал «Страшные сказки»).
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В новом фильме главным героям предстоит спасти динозавров с острова, на котором проснулся вулкан.
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