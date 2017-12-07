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Швайбович: на пожаре в Борисове погиб пенсионер, соседей эвакуировали
08.12.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь
"Работники МЧС в комнате обнаружили мужчину 1939 года рождения без признаков жизни. Медики скорой помощи констатировали смерть пожилого человека", — рассказала Швайбович.
Из соседних квартир были эвакуированы 4 человека, они не пострадали, уточнила представитель МЧС.
"Причина пожара сейчас устанавливается, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении", — сказала Швайбович.
В результате пожара сгорела кровать в комнате, также закопчены стены и имущество. В соседних квартирах каких-либо повреждений нет.
Спасатели в очередной раз советуют гражданам
Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области Анастасии Швайбович слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности пожара в многоквартирном доме в Борисове, который мог возникнуть изщ-за курения в постели, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель...
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