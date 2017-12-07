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Швайбович: на пожаре в Борисове погиб пенсионер, соседей эвакуировали

08.12.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Труда в Борисове поступило в службу спасения рано утром в 5.42 7 декабря. Горела квартира на первом этаже здания.

Швайбович: на пожаре в Борисове погиб пенсионер, соседей эвакуировали
© Фото: МГУ МЧС
В минской квартире загорелось кресло, сидевшего в нем мужчину спасли

"Работники МЧС в комнате обнаружили мужчину 1939 года рождения без признаков жизни. Медики скорой помощи констатировали смерть пожилого человека", — рассказала Швайбович.

Из соседних квартир были эвакуированы 4 человека, они не пострадали, уточнила представитель МЧС.

"Причина пожара сейчас устанавливается, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении", — сказала Швайбович.

В результате пожара сгорела кровать в комнате, также закопчены стены и имущество. В соседних квартирах каких-либо повреждений нет.

Спасатели в очередной раз советуют гражданам не курить в доме и тем самым обезопасить и себя, и свое жилье от возможности возникновения пожара.

Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области Анастасии Швайбович слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Подробности пожара в многоквартирном доме в Борисове, который мог возникнуть изщ-за курения в постели, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель...

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