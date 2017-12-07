Николь Кидман продает особняк в Теннесси за 3,45 млн долларов, чтобы жить в доме-гараже

Голливудская актриса Николь Кидман и ее муж, кантри-исполнитель Кит Урбан, выставили на продажу особняк в штате Теннесси. Стоимость недвижимости составляет 3,45 миллионов долларов, — сообщает Daily Mail .



Фото: dailymail.co.uk

Пара купила этот дом еще в 2007 году за 2,4 миллиона долларов. В 25 километрах от продаваемого особняка у звездной пары есть еще один дом в Нэшвилле — современный, с бассейном и теннисным кортом.



Фото: dailymail.co.uk

Особняк, который выставили на продажу, расположен на территории в 14,5 гектаров. Площадь дома — 472 квадратных метра.



Фото: dailymail.co.uk



Фото: dailymail.co.uk

В нем четыре спальни, столько же санузлов, гостиная, домашний тренажерный зал, гардеробная.



Фото: dailymail.co.uk



Фото: dailymail.co.uk



Фото: dailymail.co.uk

Также на территории особняка актрисы построен отдельный дом для персонала.



Фото: dailymail.co.uk

Кроме дома в Нешвилле, Николь и Кит владеют несколькими объектами в окрестностях Сиднея и потрясающим особняком в Беверли-Хиллз.



Фото: dailymail.co.uk

Но самый уникальный объект недвижимости, которой владеет Николь, — пентхаус в доме-гараже в Манхэттене стоимостью 10 миллионов долларов. Здание оборудовано автоматической системой парковки, которое позволяет владельцу подниматься в лифте на машине до двери квартиры.