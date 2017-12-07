ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смартфонов мало, ажиотажа нет: как в Минске начались продажи iPhone X

08.12.2017 11:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в Беларуси стартовали официальные продажи самых продвинутых и при этом самых дорогих за всю историю смартфонов Apple — iPhone X. Мы подъехали к самому открытию флагманских салонов МТС, velcom и i-Store (Apple Premium Receller в Беларуси), чтобы посмотреть, насколько интересны новинки минчанам.


Напомним, в Беларуси доступны iPhone X во всех цветовых исполнениях — серебристом и «сером космосе». Стоимость iPhone X с 64 ГБ — 2999 рублей. Устройство с объемом памяти в 256 ГБ обойдется в 3449 рублей.

iPhone X получил радикально новый, безрамочный дизайн. Кроме того, впервые среди смартфонов Apple здесь используется яркий и высококонтрастный Super AMOLED-дисплей. А одной из главных «фишек» стала продвинутая система распознавания лица FaceID, пришедшая на смену сканеру отпечатков пальцев.

Отсюда и более высокая цена устройства по сравнению с iPhone 8 и iPhone 8 Plus.


МТС и velcom: Высокий спрос, но мало смартфонов

К открытию флагманского офиса МТС на Независимости, 95 пришло несколько человек. Двое из них оказались покупателями iPhone X, причем топовых версий с 256 ГБ памяти. Оба устройства приобретались в рассрочку.


На фото ниже — первый покупатель Евгений со своим новым темно-серым iPhone X. Как рассказали нам в офисе, им привезли очень мало смартфонов. Поэтому, если вы не обнаружите гаджет в центре продаж оператора, его можно заказать в интернет-магазине.


К открытию главного офиса velcom на Интернациональной пришло три человека, причем двое — Максим и Мария — оказались покупателями новейшего смартфона Apple. Парень с девушкой купили в рассрочку iPhone X с 256 ГБ памяти. Больше в течение получаса с момента открытия покупателей не было.


i-Store: ажиотажа тоже нет

У i-Store — единственного Apple Premium Receller в Беларуси — в Минске два магазина. Мы побывали на открытии обоих, но людей, ожидающих перед дверью, не заметили.


В «старом» i-Store на Ленина за первые 15 минут работы было продано два смартфона — оба на 256 ГБ — люди пришли забрать смартфоны по предзаказу.


В новом магазине, расположенном в торговом центре Galleria Minsk, первые посетители появились спустя несколько минут после открытия. Они заинтересовались новыми моделями iPhone, но не спешили их покупать.


Впрочем, такая ситуация вокруг старта продаж неудивительна: самые заинтересованные покупатели успели приобрести новинки еще в ноябре (тогда их стали завозить в Беларусь по неофициальным каналам).

А те, кто хотел гарантированно купить iPhone X в первый день официальных продаж, оформили предзаказ на гаджеты и могут забрать их в любое время — им незачем спешить к открытию магазинов.

Читайте также:

При Джобсе такого не было: наш обзор Apple iPhone X

Смотрите, сколько стоят новейшие смартфоны Apple в белорусских интернет-магазинах:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы побывали во флагманских салонах МТС, velcom и i-Store.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Чтоб и кассиры достойно зарабатывали. Как белорусские власти будут воспитывать жирных котов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика