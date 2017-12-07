Смартфонов мало, ажиотажа нет: как в Минске начались продажи iPhone X

Сегодня в Беларуси стартовали официальные продажи самых продвинутых и при этом самых дорогих за всю историю смартфонов Apple — iPhone X. Мы подъехали к самому открытию флагманских салонов МТС, velcom и i-Store (Apple Premium Receller в Беларуси), чтобы посмотреть, насколько интересны новинки минчанам.





Напомним, в Беларуси доступны iPhone X во всех цветовых исполнениях — серебристом и «сером космосе». Стоимость iPhone X с 64 ГБ — 2999 рублей. Устройство с объемом памяти в 256 ГБ обойдется в 3449 рублей.

iPhone X получил радикально новый, безрамочный дизайн. Кроме того, впервые среди смартфонов Apple здесь используется яркий и высококонтрастный Super AMOLED-дисплей. А одной из главных «фишек» стала продвинутая система распознавания лица FaceID, пришедшая на смену сканеру отпечатков пальцев.

Отсюда и более высокая цена устройства по сравнению с iPhone 8 и iPhone 8 Plus.





МТС и velcom: Высокий спрос, но мало смартфонов

К открытию флагманского офиса МТС на Независимости, 95 пришло несколько человек. Двое из них оказались покупателями iPhone X, причем топовых версий с 256 ГБ памяти. Оба устройства приобретались в рассрочку.





На фото ниже — первый покупатель Евгений со своим новым темно-серым iPhone X. Как рассказали нам в офисе, им привезли очень мало смартфонов. Поэтому, если вы не обнаружите гаджет в центре продаж оператора, его можно заказать в интернет-магазине.





К открытию главного офиса velcom на Интернациональной пришло три человека, причем двое — Максим и Мария — оказались покупателями новейшего смартфона Apple. Парень с девушкой купили в рассрочку iPhone X с 256 ГБ памяти. Больше в течение получаса с момента открытия покупателей не было.





i-Store: ажиотажа тоже нет

У i-Store — единственного Apple Premium Receller в Беларуси — в Минске два магазина. Мы побывали на открытии обоих, но людей, ожидающих перед дверью, не заметили.





В «старом» i-Store на Ленина за первые 15 минут работы было продано два смартфона — оба на 256 ГБ — люди пришли забрать смартфоны по предзаказу.





В новом магазине, расположенном в торговом центре Galleria Minsk, первые посетители появились спустя несколько минут после открытия. Они заинтересовались новыми моделями iPhone, но не спешили их покупать.





Впрочем, такая ситуация вокруг старта продаж неудивительна: самые заинтересованные покупатели успели приобрести новинки еще в ноябре (тогда их стали завозить в Беларусь по неофициальным каналам).

А те, кто хотел гарантированно купить iPhone X в первый день официальных продаж, оформили предзаказ на гаджеты и могут забрать их в любое время — им незачем спешить к открытию магазинов.

Смотрите, сколько стоят новейшие смартфоны Apple в белорусских интернет-магазинах: