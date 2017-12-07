ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потянулся за монтировкой и зацепил домкрат: в Ляховичском районе грузовик задавил мужчину

08.12.2017 12:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Ляховичском районе соскочивший с домкрата грузовой автомобиль смертельно травмировал водителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 4 декабря на территории мастерских ЗАО в деревне Головнинцы. В боксе для ремонта транспорта водитель предприятия 1960 года рождения чинил свой служебный МАЗ. Во время замены колеса мужчина потянулся за монтировкой и зацепил домкрат. Соскочивший с него грузовик смертельно травмировал рабочего.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства несчастного случая на производстве.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители устанавливают все обстоятельства несчастного случая на производстве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Молдовы приедет в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика