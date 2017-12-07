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Потянулся за монтировкой и зацепил домкрат: в Ляховичском районе грузовик задавил мужчину
В Ляховичском районе соскочивший с домкрата грузовой автомобиль смертельно травмировал водителя, сообщил
Несчастный случай произошел 4 декабря на территории мастерских ЗАО в деревне Головнинцы. В боксе для ремонта транспорта водитель предприятия 1960 года рождения чинил свой служебный МАЗ. Во время замены колеса мужчина потянулся за монтировкой и зацепил домкрат. Соскочивший с него грузовик смертельно травмировал рабочего.
По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства несчастного случая на производстве.
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства несчастного случая на производстве.
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