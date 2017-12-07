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Премьер-министр Молдовы приедет в Беларусь
08.12.2017 11:55 — Разное | Ежедневник
фото: KP.md
Премьер-министр Молдовы Павел Филип посетит Беларусь на следующей неделе, сообщает Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).
"11 декабря в рамках рабочего визита в Беларусь премьер-министра Молдовы Павла Филипа БелТПП совместно с Торгово-промышленной палатой Молдовы организуют белорусско-молдавский бизнес-форум", - проинформировали в палате.
Планируется, что по окончании бизнес-форума пройдет контактно-кооперационная биржа, где представители белорусских предприятий получат возможность обсудить с молдавскими коллегами перспективы развития сотрудничества в различных сферах.
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Премьер-министр Молдовы Павел Филип посетит Беларусь на следующей неделе, сообщает Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).
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