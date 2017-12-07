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Грузовик с металлоломом пытался прорваться в Россию, водителя остановили лишь 16 выстрелов ГАИ

08.12.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
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Погоня ГАИ за грузовиком с металлолом в Мстиславском районе 7 декабря завершилась стрельбой. Водитель «ЗиЛа» пытался прорваться через границу в Россию, петлял по полям, таранил машину ГАИ, а после сбежал. Мужчину ищут.


Фото: ГАИ Могоблисполкома

Около 15.00 двое инспекторов ДПС на дороге Мстиславль — Парадино — граница РФ около деревни Парадино увидели приближающийся грузовик без регистрационных знаков. «ЗиЛ» вез металлолом.

— Водитель грузовика на поданный жезлом сигнал об остановке не отреагировал,
съехал на полевую дорогу и стал уезжать в сторону Российской Федерации.
Инспекторы на служебной машине начали преследовать нарушителя, — рассказал представитель областной ГАИ Андрей Колесник.

Водитель грузовика требования об остановке игнорировал и пытался таранить машину ГАИ. Инспекторы решили стрелять, погоня уже проходила в лесу. Сначала — три выстрела в воздух. «ЗиЛ» не останавливался. Еще 13 выстрелов по колесам — и заднее левое колесо грузовика повреждено.

Машина ГАИ застряла в грязи. Груженый же грузовик с пробитым колесом проехал еще метров 300 и остановился. Когда инспекторы подбежали к кабине, водителя уже не было — он сбежал. В кузове «ЗилА» обнаружили около 7 тонн черного металла.

 
 
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Водитель ЗиЛа пытался протаранить машину с сотрудниками ГАИ. А когда служебный автомобиль застрял в лесу, мужчина сбежал.

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