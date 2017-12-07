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Почему вейпинг опаснее, чем кажется на первый взгляд
Вейпинг не помогает бросить курить. И негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Проект
Как минимум, парить не эстетично. Не весьма приятно лицезреть прошедшие через дыхательные пути вейпера клубы пара. А, будучи рядом с парогенератором, еще и вдыхать развевающееся от него облако — уж тем более.
Как нейтрально: с практической точки зрения, вейпить бесполезно. ВОЗ вполне конкретно и однозначно заявила: вейпинг не имеет никакого отношения к средствам и методам,
Как максимум, вейпинг обладает негативным воздействием на здоровье сердца. Здесь можно рассмотреть несколько моментов:
Сомнительное утешение для вейперов
К счастью, непосредственное влияние вейпинга на сердечно-сосудистую систему невелико. Еще нет ни одного широкомасштабного клинического исследования, где однозначно бы описывались последствия «парения» для работы сердца. Все сводится к стандартному
Учитывая более низкие дозы никотина в электронном парогенераторе, отсутствие процесса горения, меньшее количество токсических соединений (по сравнению с обычной сигаретой), патологическим влиянием на сердечно сосудистую-систему можно пренебречь. Этим, собственно, и подкупают производители и продавцы курительных парогенераторов. Но есть одно «но», или даже два.
Первое: если «парить» часто и долго, то никотиновой интоксикации не избежать. Это проявляется сердцебиением, нарушением сердечного ритма, повышением артериального давления. Добавляя сюда же никотиновую зависимость (ее никто не отменял), получаем на выходе неотвратимое развитие сердечной патологии.
Второе: если «парить» и нечасто, и недолго, но тем не менее парить, то существует большая вероятность заполучить опосредованное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Как это происходит?
Вдыхаемый пар представляет собой аэрозоль, в составе которого присутствуют частицы не только воды, но и различных органических соединений, ароматизаторов, других веществ, входящих в состав жидкости для вейпинга. Но какими бы они ни были безвредными, они всё равно чужеродны для легких человека.
Что тут говорить: даже пары чистой воды в большом количестве могут нанести вред.
Физиология простая: дыхательные пути и легкие, помимо газообмена, обеспечивают еще и терморегуляцию — за счет испарения и вывода с выдыхаемым воздухом влаги. Если вдыхаемый воздух переувлажнен, то длительное присутствие в такой среде может нарушить физиологическую терморегуляцию с определенными последствиями.
В процессе вейпинга вдыхается не просто концентрированный пар. Он еще и подогрет, плюс содержит всяческие соединения.
Не совсем приятный коктейль для легких, длительное воздействие которого приводит к:
Основные мишени гипоксии — головной мозг и сердечно-сосудистая система.
Хроническая гипоксия выводит сердце из строя
Сердце, обладая собственными резервами, пытается компенсировать недостаток кислорода в организме усилением кровообращения за счет увеличения частоты сокращений, развивается тахикардия. Однако на фоне продолжающегося кислородного голода такие нагрузки приводят лишь к сбоям: нарушается ритм, отмечаются скачки артериального давления.
Дополнительная нагрузка на миокард возникает и на фоне хронических воспалительных процессов в легких, которые затрудняют кровоток по легочным кровеносным сосудам. Это и есть опосредованное негативное влияние вейпинга на сердечно-сосудистую систему.
Конечно, приведенные закономерности — лишь возможные варианты развития событий. Дебаты продолжаются, встречаются множество публикаций как в сторону защиты вейпинга, так и его негативного влияния на человека. Но стоит ли рисковать, надеясь на праведность первых?
Плохой пример
И еще одно косвенное влияние вейпинга на здоровье — это увеличение риска, своеобразная реклама, подогрев интереса к реальному курению обычных сигарет. Именно об этом современные исследователи говорят сегодня больше всего. А одна из первых публикаций была замечена в журнале Journal of Public Health еще
Логично, взрослый вейпер своей привычкой показывает подрастающему поколению живой пример того, будто так делать «хорошо» или во всяком случае «можно»: не курить, а вейпить, мотивируя меньшими последствиями.
Подросток (хотя это может быть человек любого возраста), который никогда не курил только с позиции заботы о здоровье, узнав о «безопасном» вейпинге, с большой долей вероятности может начать «парить». Чем закончится сомнительный старт — предугадать сложно. Но вероятность перехода на более тяжелую артиллерию всегда есть. Никотин сделает свое коварное дело.
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Вейпинг не помогает бросить курить. И негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Проект cardio.today рассказал об опасностях, которые стоят за этой привычкой.
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