Почему вейпинг опаснее, чем кажется на первый взгляд

Вейпинг не помогает бросить курить. И негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Проект cardio.today напомнил об опасностях для здоровья, которые стоят за этой привычкой.





Как минимум, парить не эстетично. Не весьма приятно лицезреть прошедшие через дыхательные пути вейпера клубы пара. А, будучи рядом с парогенератором, еще и вдыхать развевающееся от него облако — уж тем более.

Как нейтрально: с практической точки зрения, вейпить бесполезно. ВОЗ вполне конкретно и однозначно заявила: вейпинг не имеет никакого отношения к средствам и методам, позволяющим бросить курить . Основываясь на этом заключении, во многих странах на законодательном уровне запрещено при рекламе электронных парогенераторов так или иначе рассматривать их в контексте борьбы с курением реальных сигарет. И правильно. Нечего вводить в заблуждение честной народ.

Как максимум, вейпинг обладает негативным воздействием на здоровье сердца. Здесь можно рассмотреть несколько моментов:

непосредственное влияние на сердечно-сосудистую систему;

косвенное влияние на сердечно-сосудистую систему за счет воздействия на другие системы и органы.

Сомнительное утешение для вейперов

К счастью, непосредственное влияние вейпинга на сердечно-сосудистую систему невелико. Еще нет ни одного широкомасштабного клинического исследования, где однозначно бы описывались последствия «парения» для работы сердца. Все сводится к стандартному перечислению эффектов чистого никотина .

Учитывая более низкие дозы никотина в электронном парогенераторе, отсутствие процесса горения, меньшее количество токсических соединений (по сравнению с обычной сигаретой), патологическим влиянием на сердечно сосудистую-систему можно пренебречь. Этим, собственно, и подкупают производители и продавцы курительных парогенераторов. Но есть одно «но», или даже два.

Первое: если «парить» часто и долго, то никотиновой интоксикации не избежать. Это проявляется сердцебиением, нарушением сердечного ритма, повышением артериального давления. Добавляя сюда же никотиновую зависимость (ее никто не отменял), получаем на выходе неотвратимое развитие сердечной патологии.

Второе: если «парить» и нечасто, и недолго, но тем не менее парить, то существует большая вероятность заполучить опосредованное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.





Как это происходит?

Вдыхаемый пар представляет собой аэрозоль, в составе которого присутствуют частицы не только воды, но и различных органических соединений, ароматизаторов, других веществ, входящих в состав жидкости для вейпинга. Но какими бы они ни были безвредными, они всё равно чужеродны для легких человека.

Что тут говорить: даже пары чистой воды в большом количестве могут нанести вред.

Физиология простая: дыхательные пути и легкие, помимо газообмена, обеспечивают еще и терморегуляцию — за счет испарения и вывода с выдыхаемым воздухом влаги. Если вдыхаемый воздух переувлажнен, то длительное присутствие в такой среде может нарушить физиологическую терморегуляцию с определенными последствиями.

В процессе вейпинга вдыхается не просто концентрированный пар. Он еще и подогрет, плюс содержит всяческие соединения.

Не совсем приятный коктейль для легких, длительное воздействие которого приводит к:

нарушению терморегуляции, что отражается на общем самочувствии, трудоспособности, обмене веществ;

снижению защитных свойств слизистых оболочек дыхательных путей. В норме слизистыми оболочками вырабатывается слизь для увлажнения и защиты. При чрезмерном увлажнении извне (при вейпинге) секреция собственной слизи снижается. В результате в промежутках между курением слизистые могут пересыхать. В таком состоянии дыхательные пути подвержены инфекционным заболеваниям, затруднено самоочищение трахеи и бронхов, появляются хронические воспалительные процессы;

снижению активности газообмена: кислорода всасывается меньше, углекислый газ выводится хуже. А это уже гипоксия.

Основные мишени гипоксии — головной мозг и сердечно-сосудистая система.

Хроническая гипоксия выводит сердце из строя

Сердце, обладая собственными резервами, пытается компенсировать недостаток кислорода в организме усилением кровообращения за счет увеличения частоты сокращений, развивается тахикардия. Однако на фоне продолжающегося кислородного голода такие нагрузки приводят лишь к сбоям: нарушается ритм, отмечаются скачки артериального давления.

Дополнительная нагрузка на миокард возникает и на фоне хронических воспалительных процессов в легких, которые затрудняют кровоток по легочным кровеносным сосудам. Это и есть опосредованное негативное влияние вейпинга на сердечно-сосудистую систему.

Конечно, приведенные закономерности — лишь возможные варианты развития событий. Дебаты продолжаются, встречаются множество публикаций как в сторону защиты вейпинга, так и его негативного влияния на человека. Но стоит ли рисковать, надеясь на праведность первых?

Плохой пример

И еще одно косвенное влияние вейпинга на здоровье — это увеличение риска, своеобразная реклама, подогрев интереса к реальному курению обычных сигарет. Именно об этом современные исследователи говорят сегодня больше всего. А одна из первых публикаций была замечена в журнале Journal of Public Health еще в марте 2016 , где обращалось внимание в том числе и на возросшее число курильщиков среди детей 11−13 лет.

Логично, взрослый вейпер своей привычкой показывает подрастающему поколению живой пример того, будто так делать «хорошо» или во всяком случае «можно»: не курить, а вейпить, мотивируя меньшими последствиями.

Подросток (хотя это может быть человек любого возраста), который никогда не курил только с позиции заботы о здоровье, узнав о «безопасном» вейпинге, с большой долей вероятности может начать «парить». Чем закончится сомнительный старт — предугадать сложно. Но вероятность перехода на более тяжелую артиллерию всегда есть. Никотин сделает свое коварное дело.