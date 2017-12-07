|
Россия модернизирует "летающие танки" для современной войны
Минобороны России приступило к восстановлению парка танков Т-80БВ. Первая партия отправится в ремонт до конца 2017 года,
Россия располагает 3,2 тысячами танков Т-80БВ. Из этих машин на вооружении стоят лишь двести, а остальные хранятся на складах в режиме консервации. Часть из них будет модернизирована и адаптирована для условий современной войны.
Для 80-ки предусмотрено две программы модернизации: базовая и улучшенная. Первая предусматривает установку белорусского прицела «Сосна-У», прицел-дублера и существенную доработку двигателя. Последняя позволит танку применять кратковременно форсаж, как истребителю.
Вторая программа существенно увеличивает защищенность танка. Кроме всего вышеперечисленного, на Т-80 установят модули динамической защиты «Реликт».
Т-80 получил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Танки получат режим форсажа, как истребители.
|
Архив (Разное)
Комментарии