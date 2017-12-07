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Россия модернизирует "летающие танки" для современной войны

08.12.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
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Минобороны России приступило к восстановлению парка танков Т-80БВ. Первая партия отправится в ремонт до конца 2017 года, сообщает РИА «Новости». Россия располагает 3,2 тысячами танков Т-80БВ.


Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia.org

Россия располагает 3,2 тысячами танков Т-80БВ. Из этих машин на вооружении стоят лишь двести, а остальные хранятся на складах в режиме консервации. Часть из них будет модернизирована и адаптирована для условий современной войны.

Для 80-ки предусмотрено две программы модернизации: базовая и улучшенная. Первая предусматривает установку белорусского прицела «Сосна-У», прицел-дублера и существенную доработку двигателя. Последняя позволит танку применять кратковременно форсаж, как истребителю.

Вторая программа существенно увеличивает защищенность танка. Кроме всего вышеперечисленного, на Т-80 установят модули динамической защиты «Реликт».
В обоих вариантах модернизации танки проходят тщательную диагностику и замену деталей, выработавших ресурс.

Т-80 получил прозвище «летающий танк» в иностранной прессе в 1993 году. Тогда на выставке в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах танк во время показательного выступления заехал на трамплин, подпрыгнул, выстрелил по цели в полете, а затем с подскоком приземлился. При этом движение машины сопровождалось «самолетным» звуком — Т-80 оснащен газотурбинной силовой установкой.

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Танки получат режим форсажа, как истребители.

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