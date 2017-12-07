Назначение карго для кухни и разновидности выдвижных систем



Одним из способов сделать кухонную мебель удобнее является установка выдвижных систем, которые позволяют сэкономить место и организовать хранение утвари. К выдвижным системам относится карго для кухни. Несомненным плюсом является возможность как купить кухню в Минске уже укомплектованную карго, так и заказать отдельно для уже установленной мебели.

Что такое карго для кухни?





Карго — выдвижная, эргономичная кухонная система в виде невысокого шкафа из металла, которая встроена в мебель. С виду это 2 обычные полочки, особенностью которых является небольшая ширина, что позволяет хранить неширокие, но высокие предметы.

Для чего карго на кухне?





В большинстве случаев кухонный шкафчик используется для хранения бутылок в стоячем положении, таким образом, их удобно брать, и они не опрокинутся при движении.

Некоторые хозяйки используют этот элемент кухонного гарнитура, как отделение для хранения баночек со специями или помещают туда моющие и чистящие средства. Иногда хозяйки комбинируют содержание выдвижной системы, располагая на верхнем ярусе стеклянные бутылки или баночки с пищевыми наполнителями, а нижние ярусы служат для хранения круп в контейнерах. Все зависит от типа и размеров аксессуара.

Виды карго для кухни





В зависимости от размеров помещения и организации кухонного пространства можно приобрести разные варианты конструкции.

Классификация по конструктивным особенностям:

Одноуровневая. Система, приближённая к обычной тумбочке, может содержать дополнительные держатели или крючки-вешалки. Двухуровневая. Стандарт для хранения высоких предметов, в том числе и бутылок. Оснащена 2 хромированными полками. Многоярусная. Имеет 3 и больше полочек, но не подходит для хранения высоких предметов. Такие конструкции используются как шкафы для продуктов.

Помимо конструктивных показателей выдвижная система классифицируется по размеру.

Размеры карго для кухни?





Ширина классической конструкции составляет 200 мм. Также система может быть следующих размеров:

Большие шириной 200 см и больше. Такими размерами обладают в основном многоярусные конструкции или одноярусные аналоги тумбочки. Относятся к крупногабаритным конструкциям. На маленькой комнате прекрасно заменяют обычнее шкафчики, чем сохраняют пространство. Средние. Общая ширина 150-200 см. Применяется для хранения различной кухонной утвари может быть как 1, так и несколько полок. Очень популярна при разработке кухонной мебели — классика. Маленькие. Ширина 100 см, практичная бутылочница, имеющая 2 полки.

При индивидуальном заказе карго возможен вариант вмонтирования потайных полок.

Как устанавливать карго на кухне?





Если у вас нет намерения кардинально менять кухонный гарнитур, тогда возможен вариант приобретения карго для кухни отдельно.

Монтаж конструкции не представляет особой сложности. Чтобы не было проблем с установкой, прежде чем покупать полочки, необходимо точно вымерять свободное пространство. Это поможет определиться с необходимой шириной полочек.

Монтаж можно осуществить несколькими способами. Прикрепить направляющие рейки параллельно друг другу, при этом высота направляющих расположена сверху и снизу. Такой тип монтажа поможет сэкономить на крепежной системе.

Для монтажа крупногабаритного карго для кухни практичнее устанавливать комбинированные рейки (по 2 с каждой стороны). Так вы будете уверены в прочности конструкции.

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