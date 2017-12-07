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Назначение карго для кухни и разновидности выдвижных систем
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Что такое карго для кухни?
Карго — выдвижная, эргономичная кухонная система в виде невысокого шкафа из металла, которая встроена в мебель. С виду это 2 обычные полочки, особенностью которых является небольшая ширина, что позволяет хранить неширокие, но высокие предметы.
Для чего карго на кухне?
В большинстве случаев кухонный шкафчик используется для хранения бутылок в стоячем положении, таким образом, их удобно брать, и они не опрокинутся при движении.
Некоторые хозяйки используют этот элемент кухонного гарнитура, как отделение для хранения баночек со специями или помещают туда моющие и чистящие средства. Иногда хозяйки комбинируют содержание выдвижной системы, располагая на верхнем ярусе стеклянные бутылки или баночки с пищевыми наполнителями, а нижние ярусы служат для хранения круп в контейнерах. Все зависит от типа и размеров аксессуара.
Виды карго для кухни
В зависимости от размеров помещения и организации кухонного пространства можно приобрести разные варианты конструкции.
Классификация по конструктивным особенностям:
Помимо конструктивных показателей выдвижная система классифицируется по размеру.
Размеры карго для кухни?
Ширина классической конструкции составляет 200 мм. Также система может быть следующих размеров:
При индивидуальном заказе карго возможен вариант вмонтирования потайных полок.
Как устанавливать карго на кухне?
Если у вас нет намерения кардинально менять кухонный гарнитур, тогда возможен вариант приобретения карго для кухни отдельно.
Монтаж конструкции не представляет особой сложности. Чтобы не было проблем с установкой, прежде чем покупать полочки, необходимо точно вымерять свободное пространство. Это поможет определиться с необходимой шириной полочек.
Монтаж можно осуществить несколькими способами. Прикрепить направляющие рейки параллельно друг другу, при этом высота направляющих расположена сверху и снизу. Такой тип монтажа поможет сэкономить на крепежной системе.
Для монтажа крупногабаритного карго для кухни практичнее устанавливать комбинированные рейки (по 2 с каждой стороны). Так вы будете уверены в прочности конструкции.
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