Бывшим водителям Богушевского леспромхоза ОАО «Витебсклес» предстоит выплатить предприятию от 500 до 5000 долларов.

В списке самых злостных должников оказался, например, Алексей Шкуенок, отработавший в леспромхозе более 20 лет — лучший из лучших работников, чей портрет не раз размещали на Доске почета. Коллега Василий Лабзов устроился в ОАО «Витебсклес» в сентябре 2013 года, отработал всего четыре месяца — и, оказалось, тоже задолжал предприятию сумму, значительно превышающую его заработок.

Всего за период с августа по ноябрь 2013 года в числе нарушителей значатся 8 водителей лесовозов. О необходимости оплатить штраф они узнали лишь через 3 года, когда уже не работали на этом предприятии.

Пройдя через длительные судебные разбирательства, Василий Лабзов и Алексей Шкуенок обратились за помощью в областное объединение профсоюзов.

Что произошло?

Водителей обвинили в том, что на бортовых устройствах их лесовозов было неправильно указано количество осей (вместо четырех — две), а потому и плата производилась в меньшем размере.

— В 2013 году, как только начала действовать система сбора платы за проезд BelToll, мы возили лес с делянок Толочинского лесхоза, в том числе и по платной дороге, — рассказывает Алексей Шкуенок. — Главный инженер выдал мне бортовое устройство, выставил количество осей и показал инструкцию, в которой говорилось: один сигнал означает, что оплата прошла нормально, два сигнала — деньги скоро закончатся.

Я расписался только за получение прибора, а о том, что прошел инструктаж или обязуюсь контролировать количество осей, — нет. Про оси вообще никто не объяснял. Работал, претензий не было, а в 2016 году вдруг узнал, что с августа по ноябрь 2013-го «наездил» штрафов на 10 тысяч 400 рублей. Если бы сообщили, что по итогам августа или сентября я проштрафился, то ни в октябре, ни в ноябре я бы не сел за руль!

Всем восьми водителям руководство предприятия разослало письма-претензии с требованием выплатить штрафы — от 500 до 5000 долларов на человека. Но где им взять такие деньги? И ОАО «Витебсклес» направило в суды исковые заявления.

Нашли крайних

В такой ситуации закономерно возникает вопрос: почему водителей не поставили в известность сразу?

За разъяснением мы обратились к бывшему директору ОАО «Витебсклес» Анатолию Леонову (уволился в 2014 году. — Прим. авт.). В телефонном разговоре он весьма эмоционально сообщил, что водителей предупредили: по платным дорогам нужно ездить только в распутицу, а в остальное время — по объездным. Однако они не выполняли эти требования. Нарушили — пусть платят.

А вот почему предприятие не рассчиталось за штрафы еще в 2013 году, Леонов не помнит.

Проблема перешла «по наследству» новому руководству. По словам юриста ОАО «Витебсклес» Тараса Волоха, акты о нарушении порядка оплаты за проезд по платным дорогам поступили из Транспортной инспекции еще в ноябре 2013 года в компанию «Агропромлизинг» и параллельно работникам «Витебсклеса», которые заключали договоры на пользование платной дорогой, но не являлись водителями.

Начали разбираться в ситуации. Были обнаружены соответствующие нарушения, и руководство издало приказ об укреплении производственной и исполнительской дисциплины. В декабре того же года нарушения уже не регистрировались, но платить предприятие не спешило, так как ходили слухи о сбоях в системе BelToll в период ее апробации и о послаблениях для штрафников в связи с этим.

Однако в начале 2015 года пришли новые акты нарушений — уже в «Витебсклес» на общую сумму порядка 300 млн рублей (неденоминированных. — Прим. авт.). И вновь понадеялись — авось пронесет. Не пронесло: в 2016-м Транспортная инспекция направила соответствующие документы в службу судебных исполнителей, и было открыто исполнительное производство. «Погасили» акты за счет кредита, однако за причиненный предприятию ущерб, как известно, должны нести ответственность виновные…

Василия Лабзова оштрафовали на 1579 рублей, в ходе судебных разбирательств эта сумма уменьшилась до 1000. Алексею Шкуенку с учетом его материального и семейного положения в декабре 2016 года суд Оршанского района уменьшил штраф до 6000 рублей.

Суды все еще продолжаются.