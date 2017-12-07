|
Лукашенко посетит «Камволь»
08.12.2017 12:13 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит ОАО "Камволь". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Главе государства доложат о реализации инвестиционного проекта по модернизации производства, финансово-экономическом состоянии и перспективах развития предприятия. Речь также пойдет в целом о социально-экономическом развитии Минска в 2017 году.
Планируется, что Президент посетит модернизированные цеха и участки ОАО «Камволь» и ознакомится с технологическими процессами производства конкурентоспособных тканей на предприятии. Он также осмотрит выставку образцов тканей, изготовленных на новом оборудовании ОАО "Камволь", и изделий из них, пообщается с представителями трудового коллектива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит ОАО "Камволь". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
|
Архив (Разное)
Комментарии