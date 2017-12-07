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Лукашенко посетит «Камволь»

08.12.2017 12:13 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко посетит «Камволь»

фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит ОАО "Камволь". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главе государства доложат о реализации инвестиционного проекта по модернизации производства, финансово-экономическом состоянии и перспективах развития предприятия. Речь также пойдет в целом о социально-экономическом развитии Минска в 2017 году.

Планируется, что Президент посетит модернизированные цеха и участки ОАО «Камволь» и ознакомится с технологическими процессами производства конкурентоспособных тканей на предприятии. Он также осмотрит выставку образцов тканей, изготовленных на новом оборудовании ОАО "Камволь", и изделий из них, пообщается с представителями трудового коллектива.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит ОАО "Камволь". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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