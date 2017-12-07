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Польские пограничники изъяли у белорусов BMW X6
Польские пограничники изъяли у белорусов BMW X6 2011 года выпуска. Об этом
Автомобиль задержали на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Бобровники». На нем пересекали границу белорусы — 33-летняя женщина и 43-летний мужчина. В ходе детального осмотра BMW выяснилось, что он числится в базе Интерпола как угнанный в России.
Мужчину и женщину допросили в качестве свидетелей и отпустили. Водитель машины пояснил пограничникам, что BMW принадлежит его сестре. Автомобиль изъяли и передали полиции.
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Автомобиль оценили в 35 000 долларов. Его изъяли и передали полиции.
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