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Польские пограничники изъяли у белорусов BMW X6

08.12.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Польские пограничники изъяли у белорусов BMW X6 2011 года выпуска. Об этом сообщили в Подляшском департаменте пограничной службы.


Автомобиль задержали на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Бобровники». На нем пересекали границу белорусы — 33-летняя женщина и 43-летний мужчина. В ходе детального осмотра BMW выяснилось, что он числится в базе Интерпола как угнанный в России.

Мужчину и женщину допросили в качестве свидетелей и отпустили. Водитель машины пояснил пограничникам, что BMW принадлежит его сестре. Автомобиль изъяли и передали полиции.

 
 
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Автомобиль оценили в 35 000 долларов. Его изъяли и передали полиции.

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