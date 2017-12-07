БАТЭ покинул Лигу Европы, заработав 4,2 млн евро

Участие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, выплата солидарности и игры вничью принесли борисовской сборной 4,2 млн евро.

Об этом 8 декабря пишет Прессбол .

В еврокубковом сезоне-2017/18 борисовский БАТЭ выступал в квалификации Лиги чемпионов и дошел до группового этапа Лиги Европы.

За участие во 2-м и 3-м квалификационных раундах Лиги чемпионов - 740 тыс. евро

Выплата солидарности за непопадание в групповой раунд ЛЧ - 260 тыс. евро

За выход в групповую стадию Лиги Европы - 2,6 млн евро

За победу над «Кельном» на групповом этапе ЛЕ - 360 тыс. евро

За две ничьи с «Црвеной Звездой» на групповом этапе ЛЕ - 240 тыс. евро.

Фото Reuters