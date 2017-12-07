ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ покинул Лигу Европы, заработав 4,2 млн евро

08.12.2017 12:51 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Участие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, выплата солидарности и игры вничью принесли борисовской сборной 4,2 млн евро.

Об этом 8 декабря пишет Прессбол.

В еврокубковом сезоне-2017/18 борисовский БАТЭ выступал в квалификации Лиги чемпионов и дошел до группового этапа Лиги Европы. 

За участие во 2-м и 3-м квалификационных раундах Лиги чемпионов - 740 тыс. евро 
Выплата солидарности за непопадание в групповой раунд ЛЧ - 260 тыс. евро 
За выход в групповую стадию Лиги Европы - 2,6 млн евро 
За победу над «Кельном» на групповом этапе ЛЕ - 360 тыс. евро 
За две ничьи с «Црвеной Звездой» на групповом этапе ЛЕ - 240 тыс. евро.

Фото Reuters

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, выплата солидарности и игры вничью принесли борисовской сборной 4,2 млн евро. Об этом 8 декабря пишет Прессбол.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новые iPhone будут дольше работать от одного заряда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика