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БАТЭ покинул Лигу Европы, заработав 4,2 млн евро
Участие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, выплата солидарности и игры вничью принесли борисовской сборной 4,2 млн евро.
Об этом 8 декабря пишет
В еврокубковом сезоне-2017/18 борисовский БАТЭ выступал в квалификации Лиги чемпионов и дошел до группового этапа Лиги Европы.
За участие во 2-м и 3-м квалификационных раундах Лиги чемпионов - 740 тыс. евро
Фото Reuters
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Участие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, выплата солидарности и игры вничью принесли борисовской сборной 4,2 млн евро. Об этом 8 декабря пишет Прессбол.
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