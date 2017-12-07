Беларусь будет экспортировать нефтепродукты через Россию

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Белнефтехим начинает экспортировать нефтепродукты через российские порты. Первая сделка будет закрыта в декабре-январе. Ее объем составляет 72 тыс. т.

Беларусь заключила контракт на поставку партии нефтепродуктов с транспортировкой через российские порты, сообщил председатель "Белнефтехима" Игорь Ляшенко на полях заседания Совета Министров Союзного государства.

"Принцип тот же: наш бизнес равноценен математике, - цитирует Ляшенко БЕЛТА. - Уже есть один из российских покупателей на 72 тыс. т, он выберет эти объемы в декабре-январе". Соответствующий контракт на поставку через российские порты уже есть, добавил председатель «Белнефтехима».

Отвечая на вопрос о том, выгодна ли такая договоренность для Беларуси, Игорь Ляшенко отметил, что это взаимный интерес сторон.

«Это пример нормального взаимовыгодного сотрудничества», - заявил он.

В 2018 году экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты может составить до 1 млн т в случае выгодных экономических условий.

Напомним, 16 августа Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ. Известно, что правительство РФ предложило дополнительные скидки на услуги портов. Предложение было сделано Беларуси осенью.

Отметим при этом, что ряд экспертов не раз отмечали экономическую невыгодность поставок белорусских нефтепродуктов через Россию. Сообщалось, что поскольку порты Балтии ближе, транзит нефтепродуктов в ЕС через Литву и Латвию для Беларуси явно дешевле.