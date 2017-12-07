ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цинкер: в отношении Иерусалима Трамп сделал очевидную вещь

08.12.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоялся видеомост Минск – Тель-Авив, в ходе которого эксперты высказали свое мнение о том, как это скажется на ситуации в ближневосточном регионе.

Иерусалим – столица Государства Израиль

По словам директора института стран Восточной Европы и СНГ, депутат кнессета XV созыва Александра Цинкера, США признали очевидную вещь, что Иерусалим с 1949 года является столицей Израиля.

Цинкер: в отношении Иерусалима Трамп сделал очевидную вещь
© Sputnik/ Радик Амиров
Признание Иерусалима столицей Израиля приведет к конфликту

Цинкер отметил, что все равно все официальные делегации иностранных государств посещают Кнессет и президента в Иерусалиме, где расположены все государственные учреждения и министерства.

При этом политолог обратил внимание, что в самом Израиле заявление Дональда Трампа восприняли со сдержанным оптимизмом, так как впереди еще предстоит обсудить территориальные вопросы.

Иерусалимская карта требует трепетного отношения

В свою очередь эксперт Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин в минской судии напомнил, что белорусское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением, где четко обозначило позицию Беларуси. Согласно нему белорусская сторона соблюдает все международные договоренности и признает столицей Израиля город Тель-Авив, а следовательно и посольство останется там.

Сергей Палагин сказал, что к "иерусалимской карте" трепетно относится, так как любые решения могут приводить к серьезной эмоциональной реакции сторон, задействованных в палестино-израильском мирном урегулировании.

Цинкер: в отношении Иерусалима Трамп сделал очевидную вещь
© REUTERS/ Ammar Awad
Иерусалим: как ответит мусульманская Европа на решение Трампа

Статус-кво устраивал всех

Александр Цинкер считает, что процесс мирного урегулирования в регионе был давно заморожен. В течение последних трех лет не происходило ровным счетом ничего. За двадцать лет со времени принятия "соглашения Осло", в отношении спорных территорий не удалось решить ничего.

Израильский политолог высказал мнение, что вероятно политиков в регионе устраивал сложившийся статус-кво. Решение принятое президентом США Дональдом Трампом возможно позволит решить вопрос статуса Иерусалима. Вероятно, это позволит распутать весь клубок противоречий сложившихся на Ближнем Востоке.

"Критерий истины – это практика, если Трампу удастся стабилизировать ситуацию, мы будем апплодировать", — резюмировал Палагин.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Признание со стороны США Иерусалима столицей Израиля стало важнейшей геополитической новостью. Политологи в МПЦ Sputnik обсудили в этой связи сложившуюся в мире...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь будет экспортировать нефтепродукты через Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика