Цинкер: в отношении Иерусалима Трамп сделал очевидную вещь

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоялся видеомост Минск – Тель-Авив, в ходе которого эксперты высказали свое мнение о том, как это скажется на ситуации в ближневосточном регионе.

Иерусалим – столица Государства Израиль

По словам директора института стран Восточной Европы и СНГ, депутат кнессета XV созыва Александра Цинкера, США признали очевидную вещь, что Иерусалим с 1949 года является столицей Израиля.



© Sputnik/ Радик Амиров Признание Иерусалима столицей Израиля приведет к конфликту

Цинкер отметил, что все равно все официальные делегации иностранных государств посещают Кнессет и президента в Иерусалиме, где расположены все государственные учреждения и министерства.

При этом политолог обратил внимание, что в самом Израиле заявление Дональда Трампа восприняли со сдержанным оптимизмом, так как впереди еще предстоит обсудить территориальные вопросы.

Иерусалимская карта требует трепетного отношения

В свою очередь эксперт Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин в минской судии напомнил, что белорусское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением, где четко обозначило позицию Беларуси. Согласно нему белорусская сторона соблюдает все международные договоренности и признает столицей Израиля город Тель-Авив, а следовательно и посольство останется там.

Сергей Палагин сказал, что к "иерусалимской карте" трепетно относится, так как любые решения могут приводить к серьезной эмоциональной реакции сторон, задействованных в палестино-израильском мирном урегулировании.



© REUTERS/ Ammar Awad Иерусалим: как ответит мусульманская Европа на решение Трампа

Статус-кво устраивал всех

Александр Цинкер считает, что процесс мирного урегулирования в регионе был давно заморожен. В течение последних трех лет не происходило ровным счетом ничего. За двадцать лет со времени принятия "соглашения Осло", в отношении спорных территорий не удалось решить ничего.

Израильский политолог высказал мнение, что вероятно политиков в регионе устраивал сложившийся статус-кво. Решение принятое президентом США Дональдом Трампом возможно позволит решить вопрос статуса Иерусалима. Вероятно, это позволит распутать весь клубок противоречий сложившихся на Ближнем Востоке.

"Критерий истины – это практика, если Трампу удастся стабилизировать ситуацию, мы будем апплодировать", — резюмировал Палагин.