Белорусские биатлонисты выступают в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Онлайн TUT!

Мужской спринтерской гонкой в австрийском Хохфильцене стартует сегодня 2-й этап Кубка мира по биатлону.

Первый этап в Эстерсунде для мужской команды откровенно не задался. В очковую зону белорусам удалось попасть лишь однажды — Роман Елетнов стал 33-м в спринте. В остальных гонках наши мужчины оставили мрачное впечатление.

Лучшим в индивидуалке стал Сергей Бочарников — 74-е место с 6 штрафными кругами.

В гонке преследования лучше всех выступил Максим Воробей — 46-я позиция.

Оргвыводы не заставили себя ждать — старший тренер мужской команды Василий Большаков по итогам гонок в Эстерсунде отправил на Кубок IBU Сергея Бочарникова и опытного Владимира Чепелина. Вместо них в Хохфильцен приехали Александр Дорожко и Виктор Кривко.

Вот как выглядит белорусская заявка на спринт: Роман Елетнов (1-й стартовый номер), Максим Воробей (№ 43), Александр Дорожко (№ 85) и Виктор Кривко (№ 102).

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию мужского спринта.