Картинка дня: Бомбардировщик Су-24М2 пролетел на экстремально низкой высоте

Всего в десятке метров над землей прошел бомбардировщик Су-24М2. Видео опасного полета было опубликовано на странице LuftwaffeAS в Twitter. Обычно полет на сверхмалой высоте применяется для прорыва вражеской ПВО, которой в такой ситуации трудно засечь самолет.

Breathtaking low pass of SyAAF Su-24M2 pic.twitter.com/0GepOWiiED — LuftwaffeAS (@LuftwaffeAS) 2 декабря 2017 г.

Возможно, этот ролик был снят в зоне боевых действий. Су-24 был принят на вооружение в середине 70-х годов прошлого века и долгое время оставался основной боевой машиной этого класса в российских ВКС. Сейчас постепенно ему на смену приходят более совершенные Су-34.

За время их эксплуатации разбились несколько десятков Су-24 различных модификаций. Этот самолет требует от пилота большого опыта и тщательного обслуживания – от техников.