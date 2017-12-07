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Картинка дня: Бомбардировщик Су-24М2 пролетел на экстремально низкой высоте
Всего в десятке метров над землей прошел бомбардировщик Су-24М2. Видео опасного полета было
Возможно, этот ролик был снят в зоне боевых действий. Су-24 был принят на вооружение в середине 70-х годов прошлого века и долгое время оставался основной боевой машиной этого класса в российских ВКС. Сейчас постепенно ему на смену приходят более совершенные Су-34.
За время их эксплуатации разбились несколько десятков Су-24 различных модификаций. Этот самолет требует от пилота большого опыта и тщательного обслуживания – от техников.
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Этот самолет требует от пилота большого опыта и тщательного обслуживания от техников.
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