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Четверикова: Папа Римский дает иезуитское понимание молитвы "Отче наш"
08.12.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Папа Римский Франциск считает, что при переводе молитвы "Отче наш" на другие языки мира зачастую теряется смысл, как, например, английская версия располагает к пониманию фразы "Не введи нас во искушение", как "Бог выбирает — вводить человека в искушение или нет".
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обратился к эксперту в области религии, доценту кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Ольге Четвериковой.
"В вере самое главное — символическое мышление, которое помогает человеку смотреть на все "духовным взглядом", а не холодным взглядом ума, рассудка или логики. Иезуиты сейчас "вышибают" способность символического мышления. Каждое слово молитвы "Отче наш" хорошо толкуется святыми отцами, Франциск же дает свое, иезуитское понимание этой молитвы. Для них — иезуитов — это характерно", — считает эксперт.
Комментарий доцента МГИМО Ольги Четвериковой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, эксперт в области религии Ольга Четверикова прокомментировала намерение Папы Римского Франциска...
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