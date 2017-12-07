ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четверикова: Папа Римский дает иезуитское понимание молитвы "Отче наш"

08.12.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Папа Римский Франциск считает, что при переводе молитвы "Отче наш" на другие языки мира зачастую теряется смысл, как, например, английская версия располагает к пониманию фразы "Не введи нас во искушение", как "Бог выбирает — вводить человека в искушение или нет".

Четверикова: Папа Римский дает иезуитское понимание молитвы "Отче наш"
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Лукашенко: Папа Римский и Патриарх могли бы встретиться в Минске

Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обратился к эксперту в области религии, доценту кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Ольге Четвериковой.

"В вере самое главное — символическое мышление, которое помогает человеку смотреть на все "духовным взглядом", а не холодным взглядом ума, рассудка или логики. Иезуиты сейчас "вышибают" способность символического мышления. Каждое слово молитвы "Отче наш" хорошо толкуется святыми отцами, Франциск же дает свое, иезуитское понимание этой молитвы. Для них — иезуитов — это характерно", — считает эксперт.

Подаренный Папе Римскому суперкар Lamborghini продадут с аукциона >>

Комментарий доцента МГИМО Ольги Четвериковой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, эксперт в области религии Ольга Четверикова прокомментировала намерение Папы Римского Франциска...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пешаходам забаранілі хадзіць праз аварыйны мост у Жыткавіцкім раёне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика