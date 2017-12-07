Папа Римский Франциск считает, что при переводе молитвы "Отче наш" на другие языки мира зачастую теряется смысл, как, например, английская версия располагает к пониманию фразы "Не введи нас во искушение", как "Бог выбирает — вводить человека в искушение или нет".



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Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обратился к эксперту в области религии, доценту кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Ольге Четвериковой.

"В вере самое главное — символическое мышление, которое помогает человеку смотреть на все "духовным взглядом", а не холодным взглядом ума, рассудка или логики. Иезуиты сейчас "вышибают" способность символического мышления. Каждое слово молитвы "Отче наш" хорошо толкуется святыми отцами, Франциск же дает свое, иезуитское понимание этой молитвы. Для них — иезуитов — это характерно", — считает эксперт.

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Комментарий доцента МГИМО Ольги Четвериковой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.