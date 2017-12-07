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Профицит бюджета Беларуси в 2018 году планируется на уровне 0,6-0,7 процентов ВВП

08.12.2017 13:23 — Разное | Ежедневник  
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Профицит бюджета Беларуси в 2018 году планируется на уровне 0,6-0,7 процентов ВВП

фото: belta.by

Профицит республиканского бюджета Беларуси в 2018 году прогнозируется на уровне 0,6-0,7% ВВП, заявил министр финансов Владимир Амарин.

"В проекте бюджета профицит 730 млн рублей, это 0,6-0,7% ВВП", - цитирует БЕЛТА Амарина.

Министр подчеркнул, что профицит планируется направлять на погашение государственного долга.

Кроме того, он сообщил, что бюджет Беларуси на 2018 должен быть подготовлен до 20 декабря.

Как сообщалось, в основу проекта прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год положены два сценария развития. Первый - целевой, который в основном обеспечивает выход на траекторию роста экономики, предусмотренную пятилетней программой. Второй - консервативный, на базе которого рассчитан проект бюджета.

При целевом сценарии цена нефти прогнозируется на уровне 45,9 долларов за баррель, курс российского рубля - 60,5 за доллар, темп роста российской экономики - 1,7%, стоимость калийных удобрений – 205 долларов за тонну.

В соответствии с проектом прогноза, ВВП страны в 2018 году вырастет на 3,4%, производительность труда - на 2,8%, экспорт товаров и услуг - на 6%. Сальдо внешней торговли товарами планируется на уровне "минус" 33,4 млн долларов, прямые иностранные инвестиции на чистой основе - 1,45 долларов млрд. 
 

 
 
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Профицит республиканского бюджета Беларуси в 2018 году прогнозируется на уровне 0,6-0,7% ВВП, заявил министр финансов Владимир Амарин.

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