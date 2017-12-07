Беларусь будет поставлять нефтепродукты через российские порты

Объем белорусских нефтепродуктов, переправляемых через российские порты, может составить в 2018 году до 1 миллиона тонн в случае принятия взаимовыгодных условий.

Об этом заявил председатель «Белнефтехима» Игорь Ляшенко в рамках заседания Совета Министров Союзного государства, сообщает БЕЛТА .

Ляшенко отметил также, что контракт на транспортировку партии нефтепродуктов через российские порты уже заключен.

«Принцип тот же: наш бизнес равноценен математике, — сказал Ляшенко. — Уже есть один из российских покупателей на 72 тыс. т, он выберет эти объемы в декабре-январе».

По словам главы «Белнефтехима», такая договоренность является примером «нормального взаимовыгодного сотрудничества».

Напомним, 2 октября глава концерн «Белнефтехим» Игорь Ляшенко заявил , что Беларусь будет экспортировать свои нефтепродукты через российские порты, если только это будет выгодно. Он сообщил, что Россия предложила «сопоставимую» цену на провоз, «но километраж больше», и более высокую цену на перевалку, чем балтийская сторона.

Напомним, 16 августа Владимир Путин заявил , что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ.

В то же время эксперты считают, что доставка белорусских нефтепродуктов через российские порты не имеет коммерческого смысла .

Если бы было выгодно, то поставки белорусских нефтепродуктов давно шли через российские порты, сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок.

«Логистика — одна из составляющей экономии, учитывая неблагоприятную конъюнктуру рынка нефтепродуктов», — отметила Маненок.

По ее словам, сейчас остро и проблемно стоит вопрос как повысить эффективность экспорта нефтепродуктов, поэтому все возможности скрупулезно изучаются.

Она пояснила, что Белорусская нефтяная компания работает с портами в нескольких странах. Экспорт преимущественно идет через порты Латвии, Литвы и немного Эстонии. Эти порты имеют развитую инфраструктуру, модернизированные терминалы и максимально привлекательны для белорусских партнеров.

«Путь через российские порты — длиннее в три раза, поэтому навряд ли поставки белорусских нефтепродуктов через них могут быть выгоднее», — сказал БДГ экономист Сергей Чалый.