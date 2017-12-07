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Беларусь будет поставлять нефтепродукты через российские порты

08.12.2017 14:00 — Разное | БДГ  
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Объем белорусских нефтепродуктов, переправляемых через российские порты, может составить в 2018 году до 1 миллиона тонн в случае принятия взаимовыгодных условий.

Об этом заявил председатель «Белнефтехима» Игорь Ляшенко в рамках заседания Совета Министров Союзного государства, сообщает БЕЛТА

Ляшенко отметил также, что контракт на транспортировку партии нефтепродуктов через российские порты уже заключен.

«Принцип тот же: наш бизнес равноценен математике, — сказал Ляшенко. — Уже есть один из российских покупателей на 72 тыс. т, он выберет эти объемы в декабре-январе».

По словам главы «Белнефтехима», такая договоренность является примером «нормального взаимовыгодного сотрудничества».  

Напомним, 2 октября глава концерн «Белнефтехим» Игорь Ляшенко заявил, что Беларусь будет экспортировать свои нефтепродукты через российские порты, если только это будет выгодно. Он сообщил, что Россия предложила «сопоставимую» цену на провоз, «но километраж больше», и более высокую цену на перевалку, чем балтийская сторона.

Напомним, 16 августа Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ.

В то же время эксперты считают, что доставка белорусских нефтепродуктов через российские порты не имеет коммерческого смысла.

Если бы было выгодно, то поставки белорусских нефтепродуктов давно шли через российские порты, сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок.

«Логистика — одна из составляющей экономии, учитывая неблагоприятную конъюнктуру рынка нефтепродуктов», — отметила Маненок.

По ее словам, сейчас остро и проблемно стоит вопрос как повысить эффективность экспорта нефтепродуктов, поэтому все возможности скрупулезно изучаются.

Она пояснила, что Белорусская нефтяная компания работает с портами в нескольких странах. Экспорт преимущественно идет через порты Латвии, Литвы и немного Эстонии. Эти порты имеют развитую инфраструктуру, модернизированные терминалы и максимально привлекательны для белорусских партнеров.

«Путь через российские порты — длиннее в три раза, поэтому навряд ли поставки белорусских нефтепродуктов через них могут быть выгоднее», — сказал БДГ экономист Сергей Чалый.

3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Согласно подписанным 13 апреля документам, российская и белорусская стороны договорились о долгосрочном решении нефтяных и газовых проблем. 

 
 
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Объем белорусских нефтепродуктов, переправляемых через российские порты, может составить в 2018 году до 1 миллиона тонн в случае принятия взаимовыгодных условий.

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