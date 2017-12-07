|
Беларусь будет поставлять нефтепродукты через российские порты
Объем белорусских нефтепродуктов, переправляемых через российские порты, может составить в 2018 году до 1 миллиона тонн в случае принятия взаимовыгодных условий.
Об этом заявил председатель «Белнефтехима» Игорь Ляшенко в рамках заседания Совета Министров Союзного государства,
Ляшенко отметил также, что контракт на транспортировку партии нефтепродуктов через российские порты уже заключен.
«Принцип тот же: наш бизнес равноценен математике, — сказал Ляшенко. — Уже есть один из российских покупателей на 72 тыс. т, он выберет эти объемы в декабре-январе».
По словам главы «Белнефтехима», такая договоренность является примером «нормального взаимовыгодного сотрудничества».
Напомним, 2 октября глава концерн «Белнефтехим» Игорь Ляшенко
Напомним, 16 августа Владимир Путин
В то же время эксперты считают, что доставка белорусских нефтепродуктов через российские порты
Если бы было выгодно, то поставки белорусских нефтепродуктов давно шли через российские порты, сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок.
«Логистика — одна из составляющей экономии, учитывая неблагоприятную конъюнктуру рынка нефтепродуктов», — отметила Маненок.
По ее словам, сейчас остро и проблемно стоит вопрос как повысить эффективность экспорта нефтепродуктов, поэтому все возможности скрупулезно изучаются.
Она пояснила, что Белорусская нефтяная компания работает с портами в нескольких странах. Экспорт преимущественно идет через порты Латвии, Литвы и немного Эстонии. Эти порты имеют развитую инфраструктуру, модернизированные терминалы и максимально привлекательны для белорусских партнеров.
«Путь через российские порты — длиннее в три раза, поэтому навряд ли поставки белорусских нефтепродуктов через них могут быть выгоднее», — сказал БДГ экономист Сергей Чалый.
3 апреля президенты Беларуси и России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем белорусских нефтепродуктов, переправляемых через российские порты, может составить в 2018 году до 1 миллиона тонн в случае принятия взаимовыгодных условий.
|
Архив (Разное)
Комментарии