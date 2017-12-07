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Глава белорусского Минспорта: Спорт должен быть вне политики
08.12.2017 13:56 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Александр Шамко полагает, что ситуация в сфере спорта не должна быть политизирована, а спортсмены имеют право представить свою страну.
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко уверен, что спорт должен быть вне политики.
"Спорт должен быть вне политики. И наша федерация по хоккею поддержала то заявление, которое было сделано в пользу российской сборной", — заявил Шамко
"В спорте должны быть только спортивные аспекты — если кто то допустил промашки, то должна быть индивидуальная ответственность. Каждый должен за себя отвечать, а в данной ситуации принцип коллективной ответственности не должен действовать", — сказал министр.
По его мнению, когда ответственность возлагается на национальные команды, это не всегда правильно.
По его словам, спортсмен участвует в Олимпиаде не только ради собственных амбиций — это еще возможность выйти на соревнованиях с государственным флагом.
"Мы декларируем чистый спорт, и со стороны Беларуси проделана в этот отношении большая работа", — сказал министр.
По его словам, ситуация в спорте не должна быть политизирована, а забирать медали через пять или восемь лет — это не совсем здоровая конкурентная борьба.
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Александр Шамко полагает, что ситуация в сфере спорта не должна быть политизирована, а спортсмены имеют право представить свою страну.
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