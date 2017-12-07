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"Сплин" везет в Минск свои лучшие песни: с программой The best группа выступит в Prime Hall
Группа «
«Выхода нет», «Орбит без сахара», «Линия жизни», «Романс», «Прочь из моей головы» — эти и другие хиты из всех 14 альбомов «Сплин» сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чатов и становились любимыми песнями поклонников творчества группы.
Во второй раз музыканты выбрали вместительную клубную площадку столицы — Prime Hall. По мнению организаторов, билетов на всех не хватит снова, ведь неизвестно, когда следующий раз у белорусов будет возможность увидеть Васильева и компанию в клубной атмосфере и на расстоянии вытянутой руки.
Билеты на концерт можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения
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2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Группа "Сплин" представит в Минске специальную программу "The best". Концерт пройдет в клубе Prime Hall 1 мая.
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