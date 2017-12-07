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"Сплин" везет в Минск свои лучшие песни: с программой The best группа выступит в Prime Hall

08.12.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
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Группа «Сплин» представит в Минске специальную программу «The best». Концерт пройдет в клубе Prime Hall 1 мая.


«Выхода нет», «Орбит без сахара», «Линия жизни», «Романс», «Прочь из моей головы» — эти и другие хиты из всех 14 альбомов «Сплин» сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чатов и становились любимыми песнями поклонников творчества группы.

Во второй раз музыканты выбрали вместительную клубную площадку столицы — Prime Hall. По мнению организаторов, билетов на всех не хватит снова, ведь неизвестно, когда следующий раз у белорусов будет возможность увидеть Васильева и компанию в клубной атмосфере и на расстоянии вытянутой руки.


Билеты на концерт можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 75 рублей.

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Группа "Сплин" представит в Минске специальную программу "The best". Концерт пройдет в клубе Prime Hall 1 мая.

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