Подвал, сарай, бетон, 30 строителей на санузел: нестандартные предложения снять жилье в Минске

Арендовать крышу над головой в Минске, вроде бы, не слишком дорого — жилья много, цены не растут, вменяемые хозяева согласны брать рублями. Лояльность объясняется просто: предложение превышает спрос. Зарабатывать на аренде все сложнее. Самые сообразительные решаются на экстремальные варианты заработка на своей недвижимости: сдают все, что можно и на сколько угодно человек.

Дом по койко-месту и бригадам

Таких предложений несколько. «Жилье для приезжих, рабочих, вахтовых рабочих. Две изолированные квартиры с отдельными входами на территории частного дома. Можем заселять компании от 4 человек. Есть все удобства», сообщает владелец блокированного дома в Сухарево. Фото не публикует, но уточняет, что койко-место будет стоить 90 рублей в месяц.





«Сдам койко-место в частном коттедже, в центре. Расселение в просторных комнатах с камином по 4 человека. До метро Немига-10 мин. WiFi, чистое постельное белье, душ, стиральная машина. Заселю группу строителей», — призывает владелец дома в Сельхозпоселке. Стоимость койко-места 160 рублей в месяц. Мест таких в мини-общежитии до 15-ти.

Владелец дома в Степянке готов принять 40 человек в своем двухэтажном коттедже. С каждого хочет 163 рубля. Фото дома нет, в описании скуп, уточняет что есть душ, холодильник и телевизор.

Если бы был рейтинг самых плотнозаселенных домов для строителей, победил бы этот дом в Шабанах — тут готовы разместить до 150 человек.









Полы благоразумно в плитке. «В доме площадью 400 квадратных метров 7 комнат, 5 санузлов, отопление паровое на газу, электричество есть, вода горячая, канализация местная, есть мебель. Есть микроавтобусы на 19 мест у хозяев — возможна доставка сотрудников на работу и обратно по безналу». Цена договорная.





Полдома в Сельхозпоселке с семью койко-местами предлагают снять за 122 рубля за койко-место. Цена объясняется наличием всех городских коммуникаций.

Мастерская и подвал

За 180 условных единиц можно в том же Сельхозпоселке снять дом-мастерскую. Санузел на улице. Но сам домик с отоплением и холодной водой. То есть очень непритязательный человек в нем может и ночевать и работать.

Владельцы лишней жилплощади в коттедже в районе Волгоградской выставили в аренду подвальное помещение с естественным освещением. 90 квадратных метров с отдельным входом и удобствами предлагают за 1000 рублей. В нем можно жить, а можно использовать под «тихий офис».





Еще из странных предложений — таунхаус без отделки на Черняховского. 450 квадратных метров бетона предлагают арендовать на срок от 1 года за 675 долларов в месяц. Написано, что есть санузлы и это все отапливается. Бонусом — два гаража.



