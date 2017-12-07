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Эксперт назвал главное преимущество автомата Калашникова над М16

08.12.2017 14:29 — Разное | Tut.by  
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Военный эксперт, бывший сотрудник ЦРУ Фритц Эрмарт, ранее курировавший вопросы разведки и национальной безопасности, сравнил автомат Калашникова и винтовку М16, назвав сильные и слабые стороны обеих моделей.


Фото: Ruposters

По его словам, главный козырь АК — его надежность в руках самых разных стрелков, в самых сложных и загрязненных средах. По словам Фритца Эрмарта, это качество АК связано с его газоотводным механизмом.

В автомате Калашникова используется плунжерный отражатель. По сути, это стержень, передняя часть которого воспринимает давление, за счет которого затвор возвращается назад, в исходное положение, и происходит перезаряжание. Такое устройство называется длинноходный газовый поршень. В М16 используется полая трубка для отвода газов и возвращения затвора, и этот способ получил название прямой газоотвод.

Конструкция АК устроена так, что она защищает автомат от засоряющих частиц пороха. Фритц Эрмарт пишет, что длинный металлический стержень в механизме АК, который движется вперед и назад, негативно влияет на точность стрельбы.

В системе отвода пороховых газов американской винтовки нет такого длинного движущегося стержня, и поэтому она является более точной при автоматической и полуавтоматической стрельбе. Минус такой конструкции в том, что загрязненный газ возвращается назад в механизм запирания, и поэтому она быстрее выходит из строя, чем автомат АК-47.

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Главный козырь АК - его надежность в руках самых разных стрелков, в самой сложной и самой загрязненной среде.

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