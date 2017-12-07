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В Минске открывают самый большой мобильный каток "Чижовка". Сегодня на лед пускают бесплатно
Открытие мобильного катка «Чижовка» состоится 8 декабря в 15.00, сообщает
На открытии будут показательные выступления хоккеистов и фигуристов.
Каток «Чижовка» находится на пересечении улиц Ташкентской и Голодеда, возле гостиницы «Арена». Он
Сеанс длится 1,5 часа, стоимость входных билетов для взрослых — от 4 до 5 рублей в зависимости от дня недели, для детей до 14 лет — от 2 до 3 рублей. Для студентов в этом году введут льготный сеанс: ежедневно с 20.30 до 22.00 кататься они смогут за 2,5 рубля.
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Открытие мобильного катка "Чижовка" состоится 8 декабря в 15.00.
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