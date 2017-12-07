Открытие мобильного катка «Чижовка» состоится 8 декабря в 15.00, сообщает «Минск-Новости» . В день открытия взрослые и дети cо своими коньками смогут покататься бесплатно — остальных попросят заплатить только за прокат спортинвентаря.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На открытии будут показательные выступления хоккеистов и фигуристов.

Каток «Чижовка» находится на пересечении улиц Ташкентской и Голодеда, возле гостиницы «Арена». Он будет работать по будням с 10.30 до 22.00, в выходные — с 8.30 до 22.00. В субботу и воскресенье, праздничные дни по утрам, до 11.30, здесь будут тренироваться любительские хоккейные команды.

Сеанс длится 1,5 часа, стоимость входных билетов для взрослых — от 4 до 5 рублей в зависимости от дня недели, для детей до 14 лет — от 2 до 3 рублей. Для студентов в этом году введут льготный сеанс: ежедневно с 20.30 до 22.00 кататься они смогут за 2,5 рубля.