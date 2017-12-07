Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг невозможности для российских спортсменов выступать на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году под государственным флагом из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России от Игр, пишет БЕЛТА .



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«Мне трудно судить и говорить о том, что произошло. Что мы знаем? Мы знаем вот этот гвалт в СМИ: обидели, накатили, задавили и так далее. Пока нет абсолютно спокойных, взвешенных рассуждений. Не было, по крайней мере, до того, как президент России (правильно, я считаю) сделал заявление, — сказал Александр Лукашенко. — Каждый спортсмен, если он хочет, должен поехать под любым флагом на Олимпиаду. Если бы это, не дай бог, случилось с белорусами, я бы поступил точно так. Ты можешь, это твоя жизнь, езжай и показывай результат».

«Эту проблему Россия может решить красиво, доказав всему миру, что она — великая спортивная держава и по отношению к ней поступили несправедливо, если российские спортсмены туда поедут и выиграют и в сноуборде, и в лыжных гонках, и в биатлоне, в шорт-треке, и в хоккее. Вот это будет самое яркое свидетельство, что к России необоснованны претензии», — заявил Президент.

Глава государства отметил, что он не сторонник того подхода, что вся Россия фактически «оптом» лишена участия в Олимпиаде. «Каждый спортсмен должен нести свою ответственность», — уверен президент.

Он подчеркнул, что наказывать надо только тогда, когда на уровне государства поддерживалось применение допинга. «Но такого вывода МОК не сделал», — заметил Александр Лукашенко.

«Думаю, Россия это переживет. Надо просто поехать и показать, что Россия — мощная спортивная держава. И всем станет все понятно. А если поехать и занять последнее место, тогда вы знаете, какое мнение будет… Поэтому все в руках спортсменов. Езжай и доказывай (чистые спортсмены). А всякие оценки, рассуждения и прочее — эта пена схлынет, появится трезвость. Россия же сама признала, что были нарушения. Вот они там разберутся и сделают соответствующие выводы», — сказал президент.

«Я уверен, что без России мировой спорт обеднеет. Поэтому Россия все равно будет в этом олимпийском и мировом спортивном движении. В этом я на 100% убежден. Все в руках самой России и, прежде всего, спортсменов России», — резюмировал Лукашенко.

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение об отстранении России от Олимпиады , при этом разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом.