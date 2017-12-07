БЖД намерена до 2020 года пустить поезда Stadler во все областные центры

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О таких намерениях сегодня заявил начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Захаревич.

«За последнее время мы приобрели 18 единиц современного моторвагонного подвижного состава производства Stadler для организации перевозок пассажиров между Минском и Заславлем, Смолевичами и Руденском, в региональном и межрегиональном сообщениях бизнес-класса. Технические характеристики этих поездов позволяют перевозки с более высокими скоростями при обеспечении комфортных условий», — рассказал Александр Захаревич, пишет БЕЛТА .

«Например, расстояние от Минска до Гомеля такой поезд преодолевает за 2 часа 59 минут, — продолжил он. — И с такими скоростями мы уже можем конкурировать с автомобильным транспортом. К тому же это поезда нового поколения — очень комфортные и удобные. И мы планируем до 2020 года связать такими поездами все областные центры со столицей. Сегодня они курсируют из Минска до Гомеля и Бреста».

По словам Александра Захаревича, что БЖД приобрела 13 единиц современных дизель-поездов в одновагонном и трехвагонном исполнении перевозок пассажиров в региональном и межрегиональном сообщениях бизнес-класса на неэлектрифицированных участках железной дороги.

В планах приобретение еще 10 единиц моторвагонного подвижного состава на электротяге и 6 шестивагонных дизель-поездов. Последние будут использоваться на направлениях Минск — Витебск, Минск — Гродно и Минск — Могилев.