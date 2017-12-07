ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Назарбаев лидируют в рейтинге доверия россиян главам СНГ

08.12.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В ходе ежегодного социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россиянам был задан вопрос "Кто из следующих лидеров стран СНГ вызывает у Вас наибольшее доверие?".

Традиционно на первом месте оказался президент Беларуси Александр Лукашенко (62%), хотя и с меньшим результатом, чем в прошлогоднем опросе. На втором месте – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (56%).

Интересно, что в 2017 году значительно улучшилось отношение россиян к руководителям Молдовы и Грузии: молдавский президент Игорь Додон переместился с 7-го на 5-е место, а президент Грузии Георгий Маргвелашвили – с 10-го места на 8-е.

Наименьшее доверие (1%) граждане России оказали президенту Украины Петру Порошенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты исследования ВЦИОМ, посвященного отношению граждан России к руководителям государств постсоветского пространства, – в инфографике Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии под Пружанами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика