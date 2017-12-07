Лукашенко и Назарбаев лидируют в рейтинге доверия россиян главам СНГ

В ходе ежегодного социологического опроса , проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россиянам был задан вопрос "Кто из следующих лидеров стран СНГ вызывает у Вас наибольшее доверие?".

Традиционно на первом месте оказался президент Беларуси Александр Лукашенко (62%), хотя и с меньшим результатом, чем в прошлогоднем опросе . На втором месте – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (56%).

Интересно, что в 2017 году значительно улучшилось отношение россиян к руководителям Молдовы и Грузии: молдавский президент Игорь Додон переместился с 7-го на 5-е место, а президент Грузии Георгий Маргвелашвили – с 10-го места на 8-е.

Наименьшее доверие (1%) граждане России оказали президенту Украины Петру Порошенко.