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Лукашенко и Назарбаев лидируют в рейтинге доверия россиян главам СНГ
08.12.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе ежегодного
Традиционно на первом месте оказался президент Беларуси Александр Лукашенко (62%), хотя и с меньшим результатом, чем
Интересно, что в 2017 году значительно улучшилось отношение россиян к руководителям Молдовы и Грузии: молдавский президент Игорь Додон переместился с 7-го на 5-е место, а президент Грузии Георгий Маргвелашвили – с 10-го места на 8-е.
Наименьшее доверие (1%) граждане России оказали президенту Украины Петру Порошенко.
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Результаты исследования ВЦИОМ, посвященного отношению граждан России к руководителям государств постсоветского пространства, – в инфографике Sputnik.
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