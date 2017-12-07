|
СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии под Пружанами
08.12.2017 15:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Смертельное ДТП произошло в Пружанском районе 7 декабря около 10-ти часов, когда 41-леняя местная жительница за рулем легкового автомобиля Mazda выехала из деревни Павлово на дорогу Гродно-Ружаны-Ивацевичи, где и произошло
© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
"В результате ДТП водитель автомобиля Mazda скончалась на месте происшествия, а ее дочь 1997 года рождения, находившаяся в автомобиле в качестве пассажира, получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована", — рассказал Иванюк.
По данному факту Пружанским районным отделом СК возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Назначены автотехническая, судебно-медицинская транспортно-трасологическая экспертизы.
Допрошены свидетели, сейчас устанавливаются причины произошедшего, добавил представитель СК.
Как сообщалось ранее, по предварительной версии, водитель легкового авто при выезде на главную магистраль не уступила дорогу грузовику, из-за чего и произошло
Комментарий официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал радио Sputnik Беларусь подробности столкновения автомобиля Mazda и МАЗа в Пружанском...
|
Архив (Разное)
Комментарии