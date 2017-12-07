В Гомеле встретились Кобяков и Медведев

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Встреча премьер-министров Беларуси и России проходит в Гомеле. До этого глава российского правительства посетил республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека.

В повестке дня заседания Совмина Союзного государства множество вопросов двустороннего сотрудничества в экономической, научно-технической, миграционной, гуманитарной и других областях.

На заседании, в частности, будут обсуждаться предварительные итоги торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и энергетического сотрудничества в 2017 году, вопросы формирования единого миграционного и визового пространства, а также параметры союзного бюджета на 2018 год и ход реализации совместных научно-технических программ.

Кроме того, на полях запланированы отдельные переговоры Кобякова и Медведева.