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В Гомеле встретились Кобяков и Медведев

08.12.2017 15:13 — Разное | Ежедневник  
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В Гомеле встретились Кобяков и МедведевГомеле встретились Кобяков и Медведев">

фото: belta.by

Встреча премьер-министров Беларуси и России проходит в Гомеле. До этого глава российского правительства посетил республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека.

В повестке дня заседания Совмина Союзного государства множество вопросов двустороннего сотрудничества в экономической, научно-технической, миграционной, гуманитарной и других областях. 

На заседании, в частности, будут обсуждаться предварительные итоги торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и энергетического сотрудничества в 2017 году, вопросы формирования единого миграционного и визового пространства, а также параметры союзного бюджета на 2018 год и ход реализации совместных научно-технических программ.

Кроме того, на полях запланированы отдельные переговоры Кобякова и Медведева.

 
Теги: Гомель
 
 
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Встреча премьер-министров Беларуси и России проходит в Гомеле. До этого глава российского правительства посетил республиканский научно-практический центр...

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