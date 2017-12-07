|
В Гомеле встретились Кобяков и Медведев
08.12.2017 15:13 — Разное | Ежедневник
Гомеле встретились Кобяков и Медведев">
фото: belta.by
Встреча премьер-министров Беларуси и России проходит в Гомеле. До этого глава российского правительства посетил республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека.
В повестке дня заседания Совмина Союзного государства множество вопросов двустороннего сотрудничества в экономической, научно-технической, миграционной, гуманитарной и других областях.
На заседании, в частности, будут обсуждаться предварительные итоги торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и энергетического сотрудничества в 2017 году, вопросы формирования единого миграционного и визового пространства, а также параметры союзного бюджета на 2018 год и ход реализации совместных научно-технических программ.
Кроме того, на полях запланированы отдельные переговоры Кобякова и Медведева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча премьер-министров Беларуси и России проходит в Гомеле. До этого глава российского правительства посетил республиканский научно-практический центр...
|
Архив (Разное)
Комментарии