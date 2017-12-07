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Рынок прессы Литвы: группа Delfi продаёт свои «бумажные» активы
08.12.2017 15:05 — Разное | Ежедневник
фото: baltnews.lt
Группа Delfi, которой управляет эстонский холдинг Ekspress Grupp, продает свой журнальный бизнес компании GM Media Invest, которой владеет глава агентства новостей Elta Гитана Марковичене.
По итогам сделки к Elta отойдут журналы Moteris, Mano namai, Tavo vaikas, Cosmopolitan и Panele плюс интернет-порталы под этими же брендами. Официальный мотив продажи звучит так: избавляемся от "бумажной" части бизнеса и концентрируемся на интернет-СМИ, пишет
"В Литве мы известны как лидеры интернет-СМИ, поэтому мы приняли стратегическое решение сконцентрировать силы именно на этой деятельности и укрепить ее", — заявил директор портала Витаутас Бянокрайтис.
Как известно, группа Delfi приобрела крупнейшую в странах Балтии рекламную сеть Adnet.
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Группа Delfi, которой управляет эстонский холдинг Ekspress Grupp, продает свой журнальный бизнес компании GM Media Invest, которой владеет глава агентства новостей Elta Гитана...
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