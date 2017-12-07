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Мингорисполком решил судьбу подземного перехода у "Замка", где насмерть сбили 11-летнюю девочку

08.12.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
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Власти Минска приняли решение закрыть наземный пешеходный переход и не строить подземный возле торгового центра «Замок» на Победителей, где 2 декабря грузовик насмерть сбил ребенка. Об этом рассказал замглавы столицы Виктор Лаптев.

Вопрос строительства подземного перехода актуализировался в связи с трагедией. Но власти решили не делать этого.

— Необходимости строительства нового подземного перехода в настоящий момент нет. Если такая необходимость возникнет, городские власти вернутся к рассмотрению данного вопроса, — сказал Лаптев.

Такое решение согласовано с главой Минска Андреем Шорцем, который сейчас находится в отпуске.

Напомним, в субботу, 2 декабря, на пешеходном переходе возле «Замка» грузовик ЗИЛ сбил насмерть 11-летнюю девочку, когда та переходила на зеленый. Последний раз автомобиль проходил техосмотр в 2015 году и у него отказали тормоза. Пострадали еще несколько человек. Их жизни ничего не угрожает.

В итоге, перестал на этом месте работать и наземный переход, хотя изначально этого делать не планировалось. Также со стороны «Белэкспо» ликвидировали остановку общественного транспорта.

Планы же по строительству подземного перехода от выставочного центра «Белэкспо» до ТЦ «Замок» на Победителей озвучили еще в марте 2017 года.

— Идея строительства подземного пешеходного перехода в этом месте была, уже разработан проект объекта. Но это строительство не входило в инвестпрограмму 2017 года, не включено оно в инвестпрограмму и на 2018 год, — сказали на днях в «Гордорстрое».

Будет дополнено*

 
Теги: Минск
 
 
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Решение согласовано с главой Минска, который сейчас находится в отпуске.

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