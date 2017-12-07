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Мингорисполком решил судьбу подземного перехода у "Замка", где насмерть сбили 11-летнюю девочку
Власти Минска приняли решение закрыть наземный пешеходный переход и не строить подземный возле торгового центра «Замок» на Победителей, где 2 декабря
Вопрос строительства подземного перехода актуализировался в связи с трагедией. Но власти решили не делать этого.
— Необходимости строительства нового подземного перехода в настоящий момент нет. Если такая необходимость возникнет, городские власти вернутся к рассмотрению данного вопроса, — сказал Лаптев.
Такое решение согласовано с главой Минска Андреем Шорцем, который сейчас находится в отпуске.
Напомним, в субботу, 2 декабря, на пешеходном переходе возле «Замка» грузовик ЗИЛ сбил насмерть 11-летнюю девочку, когда та переходила на зеленый. Последний раз автомобиль
В итоге,
Планы же по строительству подземного перехода от выставочного центра «Белэкспо» до ТЦ «Замок» на Победителей озвучили еще в марте 2017 года.
— Идея строительства подземного пешеходного перехода в этом месте была, уже разработан проект объекта. Но это строительство не входило в инвестпрограмму 2017 года, не включено оно в инвестпрограмму и на 2018 год, —
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Решение согласовано с главой Минска, который сейчас находится в отпуске.
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