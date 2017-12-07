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От 1000 рублей и выше. Кому в Минске предлагают высокие зарплаты

08.12.2017 15:28 — Разное | Tut.by  
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Высокооплачиваемые вакансии, представленные в городской базе данных службы занятости, предполагают зарплату от 1000 до 2000 рублей в месяц, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

— В ЗАО «НАУЧСОФТ» требуется системный администратор, ему предлагают 1200 рублей в месяц, — рассказали в комитете. — Начальнику отдела в ОАО «Минскконтракт» готовы платить 1300 руб. в месяц, а начальнику управления в ГУ «Главное хозяйственное управление» управления делами президента — 1440 рублей ежемесячно.

Руководителя проекта ищет ОАО «Камволь». Зарплата — 2000 руб. в месяц. А ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» приглашает на работу с зарплатой в 1050 рублей токаря-расточника. Юрисконсульту в ОАО «АГАТ-системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» готова платить 1000 рублей в месяц. Для получения этой работы необходимо иметь высшее юридическое образование (дневное отделение), отличные знания в области гражданского, хозяйственного, трудового, корпоративного, процессуального права, опыт работы со взысканием дебиторской задолженности на всех стадиях, судебная практика в экономическом суде, опыт от 5 лет.

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Теги: Минск
 
 
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Высокооплачиваемые вакансии, представленные в городской базе данных службы занятости, предполагают зарплату от 1000 до 2000 рублей в месяц.

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