Лукашенко поздравил работников «Камволя» с окончанием «великой эпопеи модернизации»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил результаты прошедшей модернизации в ОАО «Камволь». Об этом он заявил в ходе посещения предприятия.

«Приехал, чтобы поздравить вас с окончанием великой эпопеи модернизации „Камволя“. Начали мы ее давно, много копий сломали здесь. Откровенно, и судеб немало похоронили. Все было. Но, думаю, мы выходим на то, что хотели здесь получить — произвести хорошие ткани», — сказал глава государства во время общения с представителями трудового коллектива предприятия.

Александр Лукашенко отметил, что у него пока нет окончательного мнения, удовлетворен он этой работой или нет. «Я несколько раз откладывал посещение вашего предприятия с целью знакомства с окончательной модернизацией. Но сегодня подумал о том, что, наверное, вы ее уже закончили, и пора на нее посмотреть, — сказал президент. — По вашему состоянию понимаю, что вы еще не совсем довольны этим производством. Это правильно. Потому что мы окончательно не сделали то, что будет через год. Вот через год можно будет сказать, что это устоявшееся предприятие, которое производит хорошие ткани, они продаются на мировых рынках, и вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути».

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что его радует тот факт, что в настоящее время не хватает людей, чтобы задействовать все производство.

«Вспомните, что было здесь до того, как… Я это помню. Думаю, вы тем более. Поэтому создано хорошее производство, которым вы и я, может быть, будем довольны. Но это еще будущий год», — добавил президент.

Лукашенко также поручил нарастить объемы выпуска тканей на «Камволе» до 7−8 млн погонных метров.

Глава государства отметил, что в ходе беседы с руководством турецкой компании Zen Led, с которой у «Камволя» заключено соглашение о передаче технологий и дилерский контракт, затрагивался вопрос о перспективах увеличения производственных мощностей для изготовления 10-12 млн пог.м ткани в год: «Они мне ответили, что в течение 3-4 лет возможно, создавая бренд, выйти на продажу 12 млн. Может, ошиблись, пусть 10 млн. Но это 10 млн! А когда-то мы производили 20 млн. Да, это была не та ткань, совсем другое производство. На рынке хорошая ткань нужна».

Александр Лукашенко констатировал, что на сегодняшний день объем мирового рынка камвольных тканей составляет порядка 120 млн пог.м. «Кто нам мешает в этих 120 млн продавать своих 10-12 млн? Не надо думать, что сейчас 120 млн - и 130 млн не продашь. Не надо. Говоря по-народному, влазь в эти 120 млн. Вы должны продавать больше», - сказал президент.