Минское «Динамо» расторгло контракт с 34-летним нападающим Александром Кулаковым, который отыграл за «зубров» 14 сезонов в чемпионате Беларуси и Континентальной хоккейной лиге, установив тем самым рекорд клуба, сообщает пресс-служба ХК «Динамо-Минск».



Фото: hcdinamo.by

В КХЛ за «Динамо» в активе Кулакова 396 поединков, в которых он забросил 52 шайбы и отдал 67 результативных передач. Нападающий помог клубу завоевать золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионатов Беларуси, два Кубка Беларуси и Кубок Шпенглера, четыре раза выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

Кулаков выступал за «Динамо» с 2003 года с перерывом на один сезон (2013/2014).

В этом сезоне нападающий отметился 6 (2+3) очками в 35 встречах.

В ноябре минское «Динамо» помещало Кулакова в список отказов, однако услугами форварда в течение 48 часов ни один из клубов из КХЛ не заинтересовался, и минское «Динамо» приняло решение оставить хоккеиста в команде.

После этого Александр Кулаков сыграл еще в 4 матчах в чемпионате КХЛ, заработав 1 (1+0) результативный балл (забросил 4 декабря «Ак Барсу»). Тем не менее, соглашение с игроком было расторгнуто.