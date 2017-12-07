Гаспарян: неудивительно, что представители ЛГБТ в США получают больше

Согласно результатам исследований, которые провели Кристофер Карпентер и Самуэль Эппик (оба являются профессорами экономики из Университета Вандербильта), в США гомосексуальные мужчины зарабатывают на 10% больше, чем их коллеги традиционной ориентации на аналогичных должностях, а лесбиянки, соответственно, на 9% больше, чем гетеросексуальные женщины. Данную информацию опубликовало издание Quartz.



© Pixabay Боровшегося с ЛГБТ политика застукали за сексом с мужчиной

Известный политический эксперт, публицист Армен Гаспарян прокомментировал новость для радио Sputnik Беларусь.

"В свое время США сделали ставку на защиту прав всевозможных меньшинств, включая сексуальные меньшинства. И рано или поздно должен был встать вопрос о стимулировании этой истории в общественном сознании. Несмотря на противодействие консервативной части общества юга США, данную систему удалось внедрить на территории всей страны", — сказал Гаспарян.

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В противовес чему формируется такая экономическая логика, можно услышать в комментариях Армена Гаспаряна на радио Sputnik Беларусь.