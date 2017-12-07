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Гаспарян: неудивительно, что представители ЛГБТ в США получают больше
08.12.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Согласно результатам исследований, которые провели Кристофер Карпентер и Самуэль Эппик (оба являются профессорами экономики из Университета Вандербильта), в США гомосексуальные мужчины зарабатывают на 10% больше, чем их коллеги традиционной ориентации на аналогичных должностях, а лесбиянки, соответственно, на 9% больше, чем гетеросексуальные женщины. Данную информацию опубликовало издание Quartz.
Известный политический эксперт, публицист Армен Гаспарян прокомментировал новость для радио Sputnik Беларусь.
"В свое время США сделали ставку на защиту прав всевозможных меньшинств, включая сексуальные меньшинства. И рано или поздно должен был встать вопрос о стимулировании этой истории в общественном сознании. Несмотря на противодействие консервативной части общества юга США, данную систему удалось внедрить на территории всей страны", — сказал Гаспарян.
В противовес чему формируется такая экономическая логика, можно услышать в комментариях Армена Гаспаряна на радио Sputnik Беларусь.
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Писатель, публицист Армен Гаспарян комментирует результаты исследований американских ученых о том, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации в...
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