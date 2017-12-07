ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруски выступают в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Онлайн TUT!

08.12.2017 16:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Женской спринтерской гонкой завершится первый день 2-го этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Мужчины, к сожалению, нас снова не порадовали, никто не сумел отобраться в преследование. Лучшим среди белорусов в спринте стал Виктор Кривко, который с 1 промахом занял лишь 61-е место. Так что снова вся надежда на хрупкие женские плечи.

За Беларусь на спринтерскую гонку (начало в 16.15) заявлены Дарья Юркевич (№ 10), Ирина Кривко (№ 32), Дарья Домрачева (№ 71), Надежда Скардино (№ 79), Надежда Писарева (№ 91).

Напомним, что на первом этапе в Эстерсунде здорово выступила Надежда Скардино, которая одержала первую в карьере победу в Кубке мира, выиграв индивидуальную гонку. Она же стала лучшей из наших в спринте (12-я) и преследовании (6-я). Все три личные гонки Скардино прошла без промахов - 50 выстрелов кряду!

А вот выступление Дарьи Домрачевой произвело двоякие впечатления. Особенно огорчила работа Дарьи на огневых рубежах. При этом в индивидуальной гонке она несмотря на 3 промаха заняла довольно высокое 14-е место, зато в спринте промахнулась 4 раза из 10 попыток и даже не завершила дистанцию. При этом прозвучали нарекания на качество скольжения лыж.

Будем верить, что работа над ошибками проделана, и Дарья свое еще наверстает! 

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию женского спринта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женской спринтерской гонкой завершится первый день 2-го этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гаспарян: неудивительно, что представители ЛГБТ в США получают больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика