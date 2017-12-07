Белоруски выступают в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Онлайн TUT!

Женской спринтерской гонкой завершится первый день 2-го этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Мужчины, к сожалению, нас снова не порадовали , никто не сумел отобраться в преследование. Лучшим среди белорусов в спринте стал Виктор Кривко, который с 1 промахом занял лишь 61-е место. Так что снова вся надежда на хрупкие женские плечи.

За Беларусь на спринтерскую гонку (начало в 16.15) заявлены Дарья Юркевич (№ 10), Ирина Кривко (№ 32), Дарья Домрачева (№ 71), Надежда Скардино (№ 79), Надежда Писарева (№ 91).

Напомним, что на первом этапе в Эстерсунде здорово выступила Надежда Скардино, которая одержала первую в карьере победу в Кубке мира, выиграв индивидуальную гонку. Она же стала лучшей из наших в спринте (12-я) и преследовании (6-я). Все три личные гонки Скардино прошла без промахов - 50 выстрелов кряду!

А вот выступление Дарьи Домрачевой произвело двоякие впечатления. Особенно огорчила работа Дарьи на огневых рубежах. При этом в индивидуальной гонке она несмотря на 3 промаха заняла довольно высокое 14-е место, зато в спринте промахнулась 4 раза из 10 попыток и даже не завершила дистанцию. При этом прозвучали нарекания на качество скольжения лыж.

Будем верить, что работа над ошибками проделана, и Дарья свое еще наверстает!

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию женского спринта.