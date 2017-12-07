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Лукашенко рассказал, как относится к отстранению сборной России от Олимпиады

08.12.2017 16:01 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко рассказал, как относится к отстранению сборной России от Олимпиады

фото: sb.by

В ходе своего визита на ОАО «Камволь» Александр Лукашенко прокомментировал отстранение сборной России от Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

5 декабря МОК объявил о временном исключении из состава организации Олимпийского комитета России. Это значит, что страна не сможет принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Однако российским спортсменам, которые раньше не были замечены в допинговых скандалах, разрешат принять участие в Играх под флагом МОК.

По словам Лукашенко, ему трудно судить о том, что произошло: «Пока нет абсолютно спокойных, взвешенных рассуждений. Не было, по крайней мере, до того, как президент России (правильно, я считаю) сделал заявление. Каждый спортсмен, если он хочет, должен поехать под любым флагом на Олимпиаду».

Глава государства отметил, что если бы вдруг такая ситуация произошла с Беларусью, он бы поступил точно так.

Лукашенко убежден, что эту проблему Россия может решить красиво, доказав всему миру, что она – великая спортивная держава и по отношению к ней поступили несправедливо. Для этого спортсменам надо поехать на Олимпиаду и выиграть как можно больше наград. 

«А если поехать и занять последнее место, тогда вы знаете, какое мнение будет... Поэтому все в руках спортсменов. Езжай и доказывай (чистые спортсмены). А всякие оценки, рассуждения и прочее — эта пена схлынет, появится трезвость. Россия же сама признала, что были нарушения. Вот они там разберутся и сделают соответствующие выводы», — сказал глава государства.

 
 
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В ходе своего визита на ОАО «Камволь» Александр Лукашенко прокомментировал отстранение сборной России от Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

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